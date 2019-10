Neues Finanzierungstool bietet für KMUs und Start-ups Kreditmix

Die Erste Bank und Crowdinvesting-Pionier Conda haben ein gemeinsames Finanzierungstool für Unternehmer entwickelt. FundNow vereint Bankkredite, alternative Finanzierungsformen und Förderungen unter einem Dach. Mit wenigen Klicks erhält man einen Finanzierungsvorschlag. Wie das abläuft.

Als Unternehmer einen Kredit zu bekommen, ist oft alles andere als einfach, wenn man kein alteingesessenes Unternehmen mit guter Bonität ist. Wenn die Hausbank den Kredit verweigert oder man nicht den gesamten Kredit bei einer Bank aufnehmen will, wird es oft schwierig.

Alternative Finanzierung als Basis für Bankkredit

Die Erste Bank und die Crowdfundingplattform Conda haben nun mit FundNow eine neue Möglichkeit der Unternehmensfinanzierung geschaffen. "Die Kooperation von Erste Bank und Conda zeigt, dass Fintechs und Banken gemeinsam Neues schaffen können. Alternative Finanzierungen helfen mit, das Eigenkapital von Firmen zu erhöhen, um in weiterer Folge eine Bankfinanzierung möglich zu machen", argumentiert Daniel Horak, Geschäftsführer von Conda. Peter Bosek, Chef der Erste Bank: „Den richtigen Mix aus verschiedenen Finanzierungsformen zu finden, ist für viele Jungunternehmer und Start-ups eine echte Herausforderung und extrem zeitaufwendig. Erste Bank und Conda haben mit FundNow Unternehmensfinanzierungen auf ein neues Level gehoben."

Was die Kreditgeber wissen wollen

Online können so Unternehmen Kreditanfragen unter www.fundnow.at zunächst anonym stellen. Dazu müssen die Eckdaten, die für einen Kredit notwendig sind, eingeben werden. So wird die Höhe des Projektvolumens abgefragt, wozu die Mittel verwendet werden sollen, wie viele Eigenmittel zur Verfügung stehen, welche Rechtsform das Unternehmen hat, wann das Gründungsjahr war, in welcher Branche man tätig ist, wie hoch der Umsatz im nächsten Jahr voraussichtlich sein wird und wie hoch der Gewinn in diesem Jahr schätzungsweise ausfallen wird.

Finanzierungsmix möglich

Bei fundnow verspricht man binnen fünf Minuten einen ersten Vorschlag für einen Finanzierungsmix aus Bankfinanzierung und alternativen Finanzierungsformen. Danach können Interessierte ein Profil erstellen, den Business- und Finanzplan der eigenen Firma hochladen und eine konkrete Anfrage stellen. Eine detaillierte und individuell zugeschnittene Finanzierung wird binnen 48 Stunden kostenlos ausgearbeitet.

Termine mit potentiellen Geldgebern folgen

Auf Basis des Angebots können persönliche Termine mit den jeweiligen Geldgebern vereinbart werden. Conda-Boss Horak: „Das Tool ist eine echte Erleichterung für Unternehmen. So entstehen auch Synergien für die Finanzierungspartner. Diese werden untereinander vernetzt und können parallele Aufgaben wie etwa die Datenerfassung bündeln.“ Technischer Partner von FundNow ist das österreichische Start-up finothek, das sich auf die Entwicklung von Finanzlösungen spezialisiert hat.