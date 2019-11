Mittagessen mobil bezahlen: Edenred führt Apple Pay ein

Einfach, schnell, bequem und sicher: Alle Nutzer der digitalen Essens- bzw. Lebensmittelkarten Ticket Restaurant® und Ticket Service® von Edenred können ihre Mahlzeiten ab sofort auch via Apple Pay bezahlen.

Die Ticket Restaurant® und die Ticket Service® Karte von Edenred sind praktische Prepaid-Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Mitarbeiter steuerfrei und flexibel mit Essenszuschüssen unterstützen können. Im Gegensatz zu den klassischen Restaurant- bzw. Lebensmittelgutscheinen in Papierform benötigt man damit nur mehr die wiederaufladbare Prepaid-Karte, um bei einem österreichweiten Netzwerk von Einlösestellen bezahlen zu können. Seit September kann mit diesen Karten dort auch mittels Apple Pay gezahlt werden: Nutzer eines kompatiblen Geräts (iPhone, iPad, Mac oder Apple Watch) können ihre Ticket Restaurant® oder Ticket Service® Karte einfach zu ihrer Apple Pay Wallet hinzufügen und damit in Restaurants, Imbiss-Stuben, Bäckereien und Supermärkten in ganz Österreich besonders schnell, bequem und sicher bezahlen.

© Edenred

Edenred ist hierzulande der erste Partner von Apple Pay im Bereich der steuerfreien Motivationslösungen. Sicherheit und Datenschutz haben dabei höchste Priorität. Apple Pay wickelt die Zahlungen einfach und geschützt ab: Die Kartendaten werden weder auf dem genutzten Gerät noch auf dem Apple-Server gespeichert und bei der Bezahlung nicht geteilt. Stattdessen wird eine gerätespezifische Nummer gemeinsam mit einem einmaligen Transaktionscode verwendet. Apple-Nutzer mit Ticket Restaurant® oder Ticket Service® Karte können diese neue Bezahlmöglichkeit rasch und unkompliziert einrichten und profitieren weiterhin von allen Vorteilen ihrer Karte.

© Edenred

Edenred, Weltmarktführer im Bereich von Bezahlservices für Unternehmen, Mitarbeiter und Handelspartner, verfolgt damit weiterhin seine Innovationsstrategie. „Apple Pay ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen unserer Digitalisierung“, erklärt Ursula Würzl, Geschäftsführerin Edenred Österreich. „Wir sind der erste Anbieter im Bereich der steuerfreien Mitarbeiter-Benefits in Österreich, der die mobile Zahlung mit Apple Pay, einer bequemen und sicheren Zahlungsmethode, ermöglicht. Die Mitarbeiter fügen ihre Ticket Restaurant® oder Ticket Service® Karte der Wallet hinzu und müssen weder Geldbörse noch Karte zum Mittagessen mitnehmen. Komfortabel und einfach für die Kartennutzer und eine wesentliche Erleichterung für unsere Gastronomie- und Handelspartner.“

Zur Verfügung steht diese praktische neue Bezahlmöglichkeit in allen Einlösestellen für Ticket Restaurant® und Ticket Service® Karten mit NFC-fähigem Terminal.

© Edenred