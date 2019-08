Geldanlage: „Mit ETFs Kosten senken“

Wie Georg Frischmann, Leiter Private Banking der Hypo Tirol Bank, günstig zu besserer Performance kommt.

trend: Zahlreiche Studien belegen, dass nur wenige Fondsmanager langfristig den Index ihres jeweiligen Marktes übertreffen. Wie reagieren Sie darauf ?

Georg Frischmann: Natürlich stellt sich da die Frage: Warum nicht gleich in einen Indexfonds, also einen ETF, investieren? Die bilden den Index wie etwa den ATX in Österreich oder den DAX in Deutschland eins zu eins ab und sind noch dazu deutlich kostengünstiger. Die Gebühren für den An- und Verkauf von Aktien liegen bei ETFs um rund 80 Prozent unter jenen eines klassischen Aktienfonds.