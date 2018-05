"Mit Aktien durchstarten"

Der Leiter der bankdirekt.at, Manfred Nosek, über die besten Strategien für Wertpapiergeschäfte.

trend: Mit welchen Wertpapieren soll man zum Einstieg beginnen? Nosek: Das ist von der jeweiligen Person, der Risikoneigung und dem Anlageziel abhängig. Es gilt natürlich, das Risiko stark im Auge zu haben. Jedes Wertpapier ist in eine von fünf Risikokategorien eingeteilt. So kann eine erste Einschätzung getroffen werden. Von Vorteil kann es sein, sich für Wertpapiere mit ausreichendem Handelsvolumen zu entscheiden sowie für Aktien von Unternehmen, die man kennt und regelmäßig verfolgt.

trend: Wie viele Aktien soll man in seinem Depot haben?

Nosek: Im Sinne einer optimalen Risikostreuung ist eine Fokussierung auf ganz wenige Aktien nicht zu empfehlen. Hier kann eine Veranlagung in Aktienfonds überlegt werden. Bei Fonds investiert man schon mit kleinen Beträgen in eine Vielzahl an Aktien, wobei auch hier Schwerpunkte nach Branchen oder Regionen gesetzt werden können.