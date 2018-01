Kurseinbruch bei Bitcoin: Wert fällt auf unter 12.000 Dollar

Die Nervosität bei Krypto-Anlegern steigt: Bitcoins haben binnen weniger Stunden über zwölf Prozent an Wert verloren. Seit Dezember ist er bereits um 40 Prozent gefallen.

Aus Sorge vor immer mehr Verboten im Handel mit Kryptowährungen wenden sich Anleger von Bitcoin & Co ab. Die Kurse der größten Cyberdevisen brachen am Dienstag teilweise im zweistelligen Prozentbereich ein. Bitcoin verlor zeitweise ande den verschiedenen JHandelsplatfformen bis zu 20 Prozent an Wert gegenüber dem Vortag. An der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp notierte die sogenannte Kryptowährung gegen Mittag mit 12,7 Prozent im Minus auf 11.878,67 Dollar (9697,98 Euro). Im Verlauf des Nachmittags gingen die Verluste immerhin ein wenig zurück. Bitcoins wurden mit einem Minus von rund zehn bei 12.249 Dollar gehandelt.

Im Vormittagshandel erholten hatten sich die Kurse zwar ein bisschen erholt. Doch pendelt der Kurs rund um die 12.000-Dollar-Marke. Gegenüber dem Höchststand vom Dezember 2017 bedeutet das einen Verlust von rund 40 Prozent. Und der Bitcoin ist - wie auch Kritiker immer wieder gewarnt haben - weiterhin extrem volatil. In der vergangenen Nacht wurde der Bitcoin noch bei etwa 14.000 Dollar gehandelt. Starke Verluste gab es auch bei anderen Kryptowährungen wie Ether oder Ripple.

"Anleger zeigen sich derzeit spürbar verunsichert", sagte der Deutschland-Chef des Onlinebrokers DailyFX, Timo Emden. "Zu sehr lasten aktuell Negativschlagzeilen auf der gesamten Cyberwährungswelt." Wenn die Nervosität im Markt wie derzeit steige, könne es besonders bei unerfahrenen Investoren und Händlern schnell für Frust sorgen, fügte Mati Greenspan, Kryptowährungsanalyst bei der Onlinetradingplattform eToro, hinzu. Der starke Preisanstieg bei Bitcoin im vergangenen Jahr hatte auch viele Kleinanleger in Cyberdevisen gezogen.

Reglementierung verunsichert

Immer mehr Länder schieben dem Handel mit Kryptowährungen inzwischen einen Riegel vor. Südkorea denkt über ein komplettes Verbot nach. Die chinesischen Behörden planen laut Bloomberg den Zugang zu in- und ausländischen Börsen für Cyber-Devisen zu blockieren. China untersagte bereits im vergangenen Jahr die sogenannten Initial Coin Offerings (ICO). Dabei sammeln Firmen Geld bei Anlegern ein und geben statt Aktien oder Anleihen digitale Anteile (Token) aus. Diese werden dann als Kryptowährung an speziellen Börsen gehandelt.

Nach Einschätzung von Experten sind die Bitcoin-Investoren daher "spürbar verunsichert". Zu sehr hätten eine Reihe von Negativschlagzeilen auf den Kryptowährungen gelastet. So sorgten zuletzt Berichte über eine stärkere Regulierung für immer mehr Gegenwind. So will beispielsweise Südkorea stärker gegen Kryptowährungen vorgehen. Das Land bereitet laut Justizministerium einen Gesetzesentwurf vor, der den Börsenhandel mit Bitcoin und Co untersagt.

Außerdem gab es zuletzt Pressemeldungen, wonach die chinesische Regierung offenbar den hohen Stromverbrauch durch das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin drosseln will. Der Bitcoin hat in Asien eine große Fangemeinde, weshalb die Kurse auf Nachrichten aus den Krypto-Hochburgen China und Südkorea besonders stark regieren.

Die Europäische Union hat bereits im Dezember einen ersten Schritt zur Regulierung von Kryptowährungen getan. Anleger sollen laut einer neuen Geldwäscherichtlinie künftig nicht mehr anonym bleiben können, wenn sie digitales in staatliches Geld umtauschen.