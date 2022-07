Die Banken haben die Zinsen längst erhöht. So haben die Institute ihre Konditionen für Kredite seit Jahresbeginn teilweise bereits verdoppelt oder gar verdreifacht. Dazu trägt die Inflation bei, und auch die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Die Zeiten, in denen ein Kredit so gut wie nichts kostet, nähern sich damit ihrem Ende.

Dass die Zeichen bei Kreditzinsen schon seit Monaten auf Veränderungen stehen, bemerkt man auch bei Unternehmen, die seit Anfang 2022 begonnen haben, sich erstmals nach Jahren, gegen steigende Kreditzinsen abzusichern. Eine Entwicklung, die auch für private Schuldner von Interesse ist. Seither haben Firmen begonnen, sich mit sogenannten Swaps gegen einen Zinsanstieg an den Finanzmärkten abzusichern, ein Anstieg der Zinsen war damit auch für private Schuldner absehbar. So ist auch diesmal.

Swapzinsen: Wichtiger Vorlaufindikator für die Zinsentwicklung

Dass die Zinsen in der Realwirtschaft bereits gestiegen sind zeigt die Entwicklung der Swapzinsen, die schon seit Jahresanfang leicht gestiegen, obwohl die europäische Notenbank (EZB) die Leitzinsen noch gar nicht angehoben hat.

Nach einer jahrelangen Talfahrt ist der seit Anfang des Jahres, beispielsweise für einen 10-Jahres-Swap um 1,6 Prozentpunkte auf 2,0550 Euro gestiegen. Das liegt daran, dass Unternehmen, die sich in Zukunft vom Risiko steigender Zinsen auf Kredite befreien wollen, an den Finanzmärkten ihren variablen Kredit gegen einen mit festem Zinssatz eintauschen. Das geschieht mithilfe von Swaps. Rechnen Banken damit, dass die Zinsen steigen, sind sie als Absicherung gegen steigende Zinsen bereit, mehr dafür zu zahlen. Die Folge. Der Swap wird teurer. Ein Großteil dieser Swap-Geschäfte dreht sich darum, wer in den kommenden Jahren welchen Zinssatz erwartet. Der Swapzins gibt Auskunft darüber, zu welchem Preis die Bank Fixzinsen am Markt einkaufen kann.Laut Daten des Finanzvergleichsportals durchblicker.at sind in den ersten Wochen des Jahres auch bei den ersten Banken in Österreich die Fixzinsen um mehrere Basispunkte gestiegen.



Swap: Banken rechnen damit, dass die Zinsen für einen 10-Jahreskredit auf zwei Prozent steigen

Der 10-jährige Swapzinssatz gib an, wie viel Banken verlangen, um 10 Jahre laufende Kredite abzusichern. Derzeit gehen die Banken für diesen Zeitraum von zwei Prozent aus. Die Swpas wurden aber auch schon um 2,5 Prozent gehandelt. Kredite können aber auch noch teurer werden. Kreditnehmer, die nichts riskieren wollen, sichern sich besser mit fixen Zinsen ab, wenn das auch etwas mehr kostet als ein variabler. © Finanzen.net

EZB Leitzinsen: Nach 11 Jahren die erste Zinserhöhung



Nun hat auch die EZB Nägel mit Köpfen gemacht und den starken Anstieg der Inflation nicht mehr nur von der Seitenlinie aus beobachtet. So hat die Notenbank erstmals nach elf Jahren die Leitzinsen im Juli 2022 gleich um 0,50 Prozent angehoben und nicht wie ursprünglich anvisiert um 0,25 Prozent. Schließlich befindet sich die Inflation gegenwärtig auf Rekordniveau von deutlich mehr als acht Prozent.

Seit März 2016 ist der Leitzins der EZB auf null

Die EZB-Zinspolitik: Für Sparer ein Desaster, für Kreditnehmer ein Segen. © https://www.euribor-rates.eu

Sparzinsen Entwicklung

Täglich fälliges Geld - die Entwicklung

Sparzinsen steigen bei ersten Instituten, aber nur minimal

Für Sparer ist der Zinsanstieg bei den Banken seit Jahresanfang aber mit freiem Auge kaum sichtbar. Für täglich fällige Einlagen liegen die Zinsen immer noch erst bei 0,01 bis 0,35 Prozent. Einer der höchsten Sparzinsen auf täglich fälliges Geld, zahlt laut dem Sparzinsen-Vergleichsportal bankenrechner.at der Arbeiterkammer die Dadat Bank mit 0,3 Prozent pro Jahr. Im Spitzenfeld auch die Tiroler Sparkasse und die Porsche Bank mit 0,125 Prozent. Der überwiegende Teil der Banken zahlt entweder 0,010 Prozent, 0,020 Prozent oder weiterhin gleich gar keine Zinsen dafür dass man der Bank Geld borgt und mit dem sie Geschäfte machen.

Fixzinsen Entwicklung

Für einen Zinssatz, bei dem sich Sparer auf ein Jahr binden, erhalten Sparen derzeit nach Angaben von bankenrechner.at bei der Bank Direkt, die Onlinebank der Raiffeisen Oberösterreich , mit 0,65 Prozent die höchsten Zinsen. DieSantander Consumer Bank zahlt 0,6 Prozent für 12 Monate fix. Der Rest der Bankofferte ist bereits deutlich abgeschlagen.

Doch die Hoffnung auf weiter steigende Zinsen lebt, angesichts der hohen Inflation. “Wir gehen davon aus, dass bei den Sparzinsen in den kommenden Monaten noch weitere Zinsschritte folgen werden. Auch bei kürzeren Laufzeiten könnten die Banken noch in diesem Jahr wieder mehr als zwei Prozent Zinsen zahlen”, sagt Zinsexpertin Spona.

Kreditzinsen - die Entwicklung

Wie wirken sich nun steigende Zinsen bei Kredit- und Sparzinsen konkret bisher aus.



Kredite sind schon merklich teurer

Je nach Bank und Bonität zahlen Kunden bester Bonität für einen Konsumkredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren laut bankenrechner.at für einen Onlinekredit im besten Fall Sollzinsen von 2,8 Prozent (2,873 Prozent effektiv, also inklusive aller Spesen), bei der Anadi Bank. Zu den teuersten Online-Kreditanbietern zählt die Raiffeisen Oberösterreich mit 5,5 Prozent Sollzinsen (effektiv: 8,040 Prozent).

Für einen Fixzinskredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren zahlen Kunden mittlerweile laut durchblicker.at statt 0,750 Prozent im Vorjahr nun im Juli aktuell 2,25 bis 3,50 Prozent Zinsen, bei 15 Jahren 2,50 bis 3,625 Prozent und bei 20 Jahren 2,55 bis 3,75 Prozent.

10.000 Euro Konsumkredit kosten bei teurem Anbieter schon um 2.000 Euro mehr

Zwischen dem günstigstem und dem teuersten Angebot wären das bei einem Kredit von 10.000 Euro am Ende der fünfjährigen Laufzeit fast um 2.000 Euro höhere Kosten als beim günstigsten Anbieter. Unter den großen Banken aktuell das beste Offert für einen Onlinekredit bietet die UniCredit mit 3,75 Prozent Sollzinsen. Im Schnitt sind Konsumkredite nach Angaben von durchblicker.at um zwei Prozent teurer geworden.

Leitzinserhöhung verteuert Immobilienkredite: Worauf sich Häuselbauer gefasst machen müssen



Noch ist bei den Darlehen für die Schuldner nichts passiert. Bei variabel verzinsten Darlehen steigen und fallen die Zinsen meist je nach Entwicklung des 3-Monats-Euribors. Der Zinssatz, zu dem sich Banken im Euroraum gegenseitig Geld borgen

orientiert man sich bei Kreditverträgen mit Häuselbauern am Dreimonats-Euribor. Noch ist der Zinssatz trotz leichtem Anstieg, erst bei null.

3-Monats-Euribor: Noch steht er bei null

Der Euribor ist bereits leicht gestiegen, aber noch nicht über Null. © euribor-rates.eu

Die Zinserhöhung trifft 250.000 Häuselbauer, die Hälfte aller Darlehensnehmer, sie haben einen variablen Kredit laufen. Eine Erhöhung der Leitzinsen von 0,50 Prozent klingt erst mal nach nicht viel. Doch auch wenn der Anstieg der Zinsen bei den Banken bisher moderat ausgefallen ist, bedeutet das bei einem Immobilienkredit über die Laufzeit meist doch erhebliche Mehrkosten von mehreren Tausend Euro. Vor allem all jene, die einen variablen Kredit zur Finanzierung ihres Eigenheims haben, sollten dringend nachrechnen, ob sich mit einem höheren Euribor-Zinssatz die monatlichen Raten noch genauso ausgehen wird, wie vor der Leitzinserhöhung - vor allem auch langfristig, denn das Ende der Zinsfahnenstange ist bestimmt noch nicht erreicht.

300.000 Euro-Fixzinskredit kostet um 65.000 Euro mehr als Anfang 2022

Fixzins-Wohnkredit in Höhe von 300.000 Euro über 25 Jahre Laufzeit kostet so bereits um 65.000 Euro mehr als noch zu Jahresbeginn", rechnet Martin Spona, Leiter des Bereichs Consumer Finance bei durchblicker vor. Pro Monat bedeutet das eine Mehrbelastung von 220 Euro. Alles deutet aber darauf hin, dass die Zinsen in den kommenden Monaten bis zum Spätsommer noch weiter steigen werden."

Kredit: Durch Umschulden viel Geld sparen

Jetzt wegen der Zinserhöhung in Panik zu verfallen, wäre natürlich übertrieben. Selbst wenn nun die Banken den Zinsanstieg demnächst weitergeben werden, sind die Finanzierungsbedingungen noch immer günstig. Aber jetzt daran zu denken, vielleicht seinen Kredit umzuschulden, kann auch nicht verkehrt sein. Wer für einen Immobilienkredit mit einem offenen Kreditbetrag von 250.000 Euro und 20 Jahren Restlaufzeit bisher beispielsweise rund drei Prozent Zinsen zahlt, kann durch eine Umschuldung über die gesamte Laufzeit derzeit zwischen rund 40.000 und 60.000 Euro sparen. Aber auch jene, die einen Konsumkredit laufen haben, sollten bei Bedarf umschulden: Jeder Hunderter, der weniger an die Bank abgestottert werden muss, ist ein Gewinn. „So manche Bank hat bisher bei der Zinserhöhung nicht mitgezogen und bieten ihre Fixzinskredite weiterhin zu Niedrigzinsen an. Ein Vergleich zahlt sich deshalb aus“, rät Tarifvergleichsportal durchblicker-Geschäftsführer Reinhold Baudisch.



Die neuen Regeln für die gesetzliche Verschärfungen bei Immobilienkrediten

Während bei Konsumkrediten die Banken bereits verstärkt auf die Bonität achten, ist das bei Immobilienkrediten ab dem 1. August der Fall. Ab diesem Zeitpunkt gelten in Österreich strengere Kreditvergaberichtlinien. Künftig müssen Kreditnehmer 20 Prozent des Kaufpreises in Form von Eigenkapital aufbringen. Die Kreditrate darf 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens nicht überschreiten, und die Kreditlaufzeit wird auf maximal 35 Jahre begrenzt.