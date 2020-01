JP Morgan Börsenexperte: 10 Prognosen für 2020

Warum Japan und Schwellenländer an der Börse 2020 die größten Chancen bieten und in welchen Bereichen Europa und die USA 2020 wirtschaftlich kräftig aufholen dürften. Aber für eine Asset Klasse ist 2020 ein verlorenes Jahr. Die Prognosen von JP Morgan für dieses Jahr.

2019 war wieder eines dieser perfekten Jahre. Für Anleger brachte es die besten Erträge seit fünf Jahren und das über praktisch alle Anlageklassen hinweg. Nur, viele Anlageklassen haben sich damit aber auch weiter verteuert. „Trotzdem gibt es Opportunitäten, wenn auch defensiven Investmentbausteine im Portfolio nicht vernachlässigt werden sollten, um für eventuelle Rückschläge gewappnet zu sein“, betont JP Morgan Kapitalmarktstratege Tilmann Galler 10 Themen identifiziert, die die Kapitalmärkte 2020 prägen dürften.



1. Inflation: Einer der größten Risiken für 2020

Einer der größten Risikofaktoren für 2020 stellt laut JP Morgan die Inflation sein. „Die Chancen stehen zwar gut, dass die Preisentwicklung in diesem Jahr unter Kontrolle bleibt. Allerdings könnten sich Inflationsgefahren aufgrund steigender Löhne in den USA, der Entwicklung an den Rohstoffmärkten und daran gekoppelter politischer Risiken aufbauen“, erklärt der Kapitalmarktexperte. Noch liegen die Inflationsraten in großen Teilen Europas und Asiens jedoch deutlich unter dem Ziel der Zentralbanken, so dass momentan noch keine größere Gefahr besteht. Bis auf Großbritannien verzeichnete kein Land der EU im Vorjahr eine höhere Inflation als zwei Prozent. Fast in allen Ländern lagen die Werte sogar deutlich darunter.

2. Wirtschaft wächst auf niedrigem Niveau: Stimmung beim wichtigen verarbeitenden Gewerbe hellt sich auf

Im Vorjahr hat sich Wachstum der Weltwirtschaft um mehr als 0,6 Prozent im Vergleich zu 2018 verlangsamt - das bei steigenden Aktienkursen. Das BIP-Wachstum betrug 2,7 Prozent und lag damit unter dem langjährigen Durchschnitt von 2,9 Prozent (siehe Grafik). Zwar dürfte laut JP Morgan das BIP-Wachstum der Weltwirtschaft 2020 auf einem ähnlichen Niveau bleiben, aber es gibt Hoffnung. So zeigt sich ein Lichtblick bei einer der Hauptursache der Schwäche, der geringen Nachfrage beim verarbeitenden Gewerbe, neben den geopolitischen Unsicherheiten, die die Kapitalmärkte 2019 belasteten.

So beginnt sich nach fast zwei Jahren kontinuierlicher Verschlechterung die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe zu erholen. Die Einschätzung über die Auftragseingänge verbessert sich, die Halbleiternachfrage steigt wieder an und anhaltend günstige Finanzierungsbedingungen tragen maßgeblich zu diesem Umschwung bei. Die Einschätzung über die Auftragseingänge verbessert sich und anhaltend günstige Finanzierungsbedingungen tragen maßgeblich zu diesem Umschwung bei. Die Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt kann in den kommenden Monaten diesen Trend nochmals verstärken. Extremrisiken haben mittlerweile nachgelassen. Mittlerweile erscheinen sogar einige Aufwärtstendenzen darunter eine Erholung des Geschäftsklimas und Kapitalmaßnahmen, plausibler

Das weltweite BIP-Wachstum lag 2019 unter dem Durchschnitt. Allerdings blieb ein unterdurchschnittliches Wachstum seit 2004 nie länger als zwei Jahre bestehen. © JP Morgan

Konsumfreudigkeit schwächt sich ab

Allerdings dürfte die Konsumfreudigkeit etwas an Kraft verlieren. Zwar ist das Verbrauchervertrauen weiterhin auf hohem Niveau, schwächt sich aber derzeit etwas ab. Für die europäische Wirtschaft bleibt ein potentieller Handelskonflikt mit den USA das größte Konjunkturrisiko.

Längerer Konjunkturzyklus durch Zinspolitik

Bei der Betrachtung der weiteren konjunkturellen Entwicklung hält JP Morgan Experte Tilmann Galler einen Aspekt nach wie vor für entscheidend: „Die Zentralbanken haben es geschafft, nicht nur die Kapitalmärkte nach oben zu treiben, sondern auch den Konjunkturzyklus zu verlängern. In diesem Jahr dürfte es daher keine Rezession in den USA und Europa geben“.

3. Keine harte Landung in China – erhebliche Stimuli nützen

In China sieht Tilmann Galler für 2020 keine Anzeichen für eine harte Landung der Wirtschaft. Es sei vielmehr eine Stabilisierung erkennbar. „Die Maßnahmen, um die Wirtschaft zu stimulieren, waren in den letzten Jahren erheblich, auch wenn bei der Kreditausweitung weiterhin Vorsicht angesagt war“, analysiert der Stratege. Laut Prognosen dürfte das BIP-Wachstum in China 2020 bei rund sechs Prozent liegen.

8. Unternehmensgewinne holen kräftig auf

Unterstützend für die Märkte dürfte eine teilweise kräftige Erholung der Unternehmensgewinnen sein. JP Morgan Stratege: „Nach einem Jahr der Stagnation sollte 2020 für die Unternehmen wieder etwas freundlicher ausfallen." Vor allem für Unternehmen in den Schwellenländer werden große Zuwächse beim Gewinnwachstum erwartet. In diesen Ländern soll das Gewinnwachstum laut JPMorgan Schätzungen um 15 Prozent zulegen. Für japanische Unternehmen wird ein durchschnittlicher Anstieg des Wachstums von zehn Prozent prognostiziert. Nach praktisch einem Null-Wachstum der Unternehmensgewinne soll auch in Europa, ohne Großbritannien, das Wachstum wieder um fast zehn Prozent anziehen. Etwas geringer aber auch beachtlich soll das Plus bei US-Firmen sein.

Unternehmen in den Schwellenländer sollen laut Prognosen die großen Wachstumsstars. Auch in anderen Regionen der Welt soll das Gewinnwachstum der Firmen wieder kräftig anziehen. Das könnte die Börsen beflügeln, sofern die Kurse in den jeweiligen Bereichen noch nicht überbewertet sind. © JP Morgan

KGV: Emerging Markets leicht unterbewertet, Japan stark unterbewertet

Laut einer Berechnung von JP Morgan, dem ein Forward-KGV (für die nächsten zwölf Monate) zugrunde liegt, nur in Japan auf eine erhebliche Unterbewertung hin. Selbst bei einer starken Erholung der Gewinne wären demnach Aktien in Europa und noch stärker in den USA teurer als im langjährigen Durchschnitt (grüner Balken). © JPMorgan



4. US-Notenbank hält sich zurück – weitere Lockerung in einzelnen Schwellenländern

Die Zinspolitik der Notenbanken werden 2020 unterschiedliche Wege gehen: „Die US-Notenbank dürften bei weiterer Zinsveränderungen vorerst pausieren. In den Emerging Markets hingegen sehen wir das Potenzial für einige Notenbanken, das Zinsumfeld weiter zu lockern und damit eine unterstützende Politik für Konjunktur und Kapitalmärkte zu implementieren“, sagt Galler.

5. Dollar notiert seitwärts – mit fallender Tendenz -

Der US-Dollar wird 2020 von einem voraussichtlich stabilen Zinsdifferential zwischen den USA und den anderen Industrieländern gestützt, weshalb Tilmann Galler den Greenback trotz einer starken fundamentalen Überbewertung in einem volatilen Seitwärtstrend mit möglicherweise leicht fallender Tendenz sieht. „Dies könnte die Investmentperformance gerade auch in Regionen außerhalb der USA unterstützen“, erklärt der Experte.

6. Verlorenes Jahr für Anleihen bester Bonität – riskante Anleihen mit Potential

Für Anleihen dürfte das Jahr 2020 eher schwierig werden. „Getrieben auch durch den starken Renditerückgang sind insbesondere die langlaufenden Anleihen höherer Qualität angestiegen. Doch auch im Hochzinsbereich und mit Schwellenländeranleihen waren Erträge bis zu 15 Prozent möglich“, konstatiert der JP Morgan Experte. Dieses Jahr rechnet der Stratege jedoch nicht mit sinkenden Renditen, sondern erwartet das Gegenteil: „Angesichts eines leichten Optimismus mit Blick auf die weiteren konjunkturellen Entwicklungen sehen wir die Möglichkeit, dass es gerade am längeren Ende wieder zu leicht steigenden Renditen kommen könnte. Dies würde für Anleihen sehr guter Bonität allerdings ein verlorenes Jahr bedeuten“, erklärt Galler. Bei High-Yield- oder lokalen Emerging-Markets-Anleihen dürfte es noch Potenzial geben.

7. Niedrigzinsen befeuern Börsen auch 2020

Die Bewertungen von Aktien sind 2019 deutlich gestiegen. Die starken Kursgewinne standen dabei im Kontrast zu stagnierenden Unternehmensgewinnen. Trotzdem sind die Aussichten für das neue Jahr laut JP Morgan weiterhin gut: „Solange die Zentralbanken mit niedrigen Zinsen unterstützend wirken, werden die Aktienbewertungen auch 2020 auf hohem Niveau bleiben“, erläutert Galler.

9. Schwellenländer mit höheren Kurschancen als Industrieländer

Nachdem 2019 die Industrieländer die Schwellenländer bei der Aktienperformance mit 30 Prozent gegenüber 20 Prozent übertrafen, könnte die Favoriten-rolle 2020 getauscht werden. „Sollte sich die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe fortsetzen, sehen wir die Aktienmärkte der Emerging Markets vor den Industrieländern“, erläutert Galler.