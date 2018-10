James-Bond-Marke Aston Martin bei Börsendebüt ausgebremst

Der britische Sportwagenbauer Aston Martin kam beim Börsendebüt in London in Schleudern. Die Aktie ist unter den Ausgabekurs abgestürzt. Die Finanzepxerten steigen auch auf die Bremse: Das Geschäftsmodell des Autobauers hat einige Schwächen. Der Brexit schreckt Aston Martin-Chef Palmer nicht und birgt wenig Risiken, die minimiert werden.

London. Das hatte sich die Finanz community bestimmt etwas anders vorgestellt: Das Börsendebüt des britischen Sportwagenbauers Aston Martin ist von den Börsianern klassisch ausgebremst worden. Noch vor Wochen hatten die Protagonisten kräftig die Werbetrommel geschlagen. Noch vorige Woche wurde von einem großen Interesse und vollen Büchern berichtet.

Doch Anfang dieser Woche haben die Fakten die gefühlten und gesteuerten Wahrheiten endgültig verdrängt. Das Interesse war dann doch nicht so groß, wie es noch vorige Woche geheißen, gestreut und behauptet wurde.

Beim Börsedebüt hat die Aktie von Aston Martin heute einen wahren Schlingerkurs gefahren. Statt von den bescheidenen 19 Pfund Ausgabekurs mit Vollgas durchzustarten, ist der Kurs der Aktie kräftig durchgeschüttelt worden. An der Börse waren nur wenige gerührt über das Debüt der Sportwagenmarke, mit der der 007-Kultagent James Bond schon Jahrzehnte über die Kinoleinwände das besondere, einzigartige Fahrerlebnis suggeriert.

Der Ausgabepreis bringt Aston Martin eine Bewertung von 4,3 Mrd. Pfund (4,8 Mrd. Euro) per heutiger Börseneinführung. Es war die untere Hälfte der Angebotsspanne, die von den Experten für die Erstnotiz an der London Stock Exchange festgesetzt wurde. Ursprünglich wurde eine Zeichnungsspanne von 17,50 bis 22,50 Pfund angestrebt. Dies hätte einer maximalen Bewertung von 5,07 Milliarden Pfund entsprochen.

Das Wachstum im Namen der Aggression

Der Name alleine konnte Aston Martin noch nicht auf die Überholspur an der Börse bringen. Und das hat dann doch klare, eindeutige Gründe: Die ehrgeizigen Wachstumspläne der Kultmarke werden von der Finanzcommunity doch nicht geteilt und eher skeptisch betrachtet. Trotz großer Versprechen: Denn Aston Martin will jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt bringen und die Produktion deutlich steigern. Um es in Zahlen zu gießen: Im Jahr 2019 sollen bis zu 7.300 Fahrzeuge gebaut werden. Und mittelfristig soll die Zahl der produzierten Sportwagen verdoppelt werden.

© Bankdirekt

Um das möglich zu machen, braucht der Börsenneuling seine kompletten Einnahmen aus dem laufenden Geschäft, für Dividenden oder Schuldenabbau bleibt nichts übrig. "Das sind sehr aggressive Wachstumspläne. Die Umsetzung muss reibungslos funktionieren - nichts frisst Geld schneller als ein Autobauer, wenn der Zyklus runtergeht", sagte James Congdon vom Beratungshaus Canaccord.

Aston-Martin-Chef Andy Palmer sieht darin keine Gefahr: "Ich bin Ingenieur - wir minimieren Risiken", sagte er Reuters. "Das habe ich schon mein ganzes Berufsleben lang gemacht." Auch ein harter Brexit, der Zölle für die Autobranche bedeuten würde, schreckt Palmer nicht. "Natürlich bevorzugen wir alle keine Zölle, kein Zweifel, aber die Branche muss lernen, sich anzupassen und hat sich immer an Veränderungen angepasst."

Der Insolvenzrekordler

Nach sechs verlustreichen Jahren hatte Aston Martin 2017 wieder Gewinne verbucht. Der Autobauer war in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte sieben Mal insolvent und gehörte bis ins Jahr 2007 zum US-Konzern Ford. Zuletzt war das Unternehmen in der Hand von Investoren aus Kuwait und Italien. Der Stuttgarter Autobauer Daimler hielt 4,9 Prozent und wollte davon beim IPO nichts verkaufen. Rund 25 Prozent der Aktien - rund 57 Millionen Stück - wurden demnach nun über die Börse verkauft.

Nach dem Ausverkauf von Jaguar, Bentley und Rolls-Royce ist Aston Martin nach Jahren der erste britische Autobauer an der Londoner Börse. Zuletzt hatte im Jahr 2015 mit dem italienischen Rivalen Ferrari ein Luxusautobauer den Gang auf das Börsenparkett gewagt. Die Italiener waren mit großem Getöse an der Börse vorgefahren. Der Aktienkurs hatte zum Debüt um satte 15 Porzent zulegen können, um dann wenige Monate danach unter den Ausgabekurs zurückzugfallen. Heute notieren die Ferrari-Papier mehr als doppelt so hoch wie 2015 zum Debüt.