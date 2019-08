Jaasper bietet rasche Hilfe bei Immobilienverträgen

Juristischer Rat zu Fixpreisen und binnen 48 Stunden, das offeriert das Wiener Legal-Tech-Start-uo Jaasper. Was es kostet und worauf das Unternehmen fokussiert ist.

Bei einem Immobilienkauf muss es manchmal schnell gehen. Ist der Verkäufer unter Druck und das Angebot verlockend, sind gute Liegenschaften schnell wieder vom Markt. Das Wiener Startup Jaasper bietet aus diesem Grund ein schnelles und transparentes Rechtsservice für den Bereich Immobilien an: Die Onlineplattform verbindet Konsumenten binnen 48 Stunden, zum vordefinierten Fixpreis, mit einem juristischen Spezialisten des jeweiligen Fachgebiets. Im Rahmen dessen stellt Jasper sicher, dass der Anwalt dann auch tatsächlich Kapazität hat, sich umgehend mit dem Fall zu beschäftigen.

Rund 55 Prozent der Österreicher und an die 20 Prozent der Wiener leben im Eigenheim. Beim Kauf oder der Übertragung werden dabei große Geldwerte transferiert. Bereits kleine Unachtsamkeiten im Vertrag können großen Schaden anrichten. Darum gilt es eine Reihe an Stolpersteinen zu berücksichtigen, die Laien schnell an juristischen Grenzen bringen können.

Juristischer Beistand zum Fixpreis

„Ist das gewünschte Objekt gefunden, muss meist alles schnell gehen. Dann sehen sich die Käufer nicht nur damit konfrontiert in aller Eile das Kapital griffbereit zu haben, sondern auch auf die Schnelle einen Anwalt zu finden, der sie bei dieser wichtigen Entscheidung unterstützt“, weiß Helmut Ablinger, Gründer und Geschäftsführer von Jaasper, der für diesen Fall rasche Hilfe bietet. Das Wiener Startup organisiert binnen 48 Stunden einen passenden Juristen, der Konsumenten bei Immobilienkauf oder Schenkungsverträgen zur Seite steht.



Immobilienkaufverträgen ab 3.600 Euro

Wer einen Anwalt durch die Online-Plattform Jaasper findet, erhält einen Kaufvertrag zum vordefinierten Fixpreis. Je nach Größe und Art der Liegenschaft beträgt dieser zwischen 3.600 bis 8.900 Euro. Darin enthalten sind, neben einem persönlichen Beratungsgespräch mit einem Rechtsanwalt, auch die Er- und Fertigstellung des Kaufvertrages sowie die treuhändische Abwicklung des Kaufes durch den Anwalt.

Schenkungsverträgen zum Fixpreis - Suche nach passendem Anwalt durch Jaasper Auch wer eine Immobilie oder Liegenschaft erbt, benötigt oft rasch Rechtsberatung. Auch in diesem Fall stellt Jaasper den Kontakt zum passenden Rechtsanwalt her. Abgesehen von persönlicher Beratung, erstellt und finalisiert dieser den Schenkungsvertragsentwurf für die Liegenschaft. Ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Haushälfte oder Grundstück – die Rechtsberatung erfolgt auch in diesem Fall zum vordefinierten Fixpreis zwischen 1.500 und 2.900 Euro.

Auftrag erfolgt erst nach genauer Definition des Problems

Bei der Eingabe der Daten unterjaasper.com/wohnen fallen noch keine Kosten an. Auch noch nicht, wenn die Onlineplattform den passenden Anwalt ermittelt und – innerhalb von nur 48 Stunden – den Kontakt zum Mandanten hergestellt hat. Erst nach genau definitivem Auftrag wird der vordefinierte Fixpreis fällig und am Ende der Dienstleistung direkt an den Rechtsanwalt bezahlt. Dadurch profitieren Konsumenten einerseits von einem transparenten Angebot und ersparen sich zusätzlich mühsame Preisverhandlungen.

Neu: telefonische Erstberatung und Vertragsprüfung

Nutzer erhalten über Jaasper auch Unterstützung, wenn es darum geht den Mietvertrag prüfen zu lassen oder zu hohe Maklerprovisionen einzuklagen. Abgesehen von der Erstellung von Immobilienkaufverträgen bietet das Startup neuerdings auch telefonische Erstauskünfte um 59 Euro für 30 Minuten an und prüft Immobilienkaufverträge ab sofort auch zum Fixpreis von 399 Euro. Ein Betrag, der insbesondere bei höherpreisigen Liegenschaften lukrativ und gut investiert ist – speziell, wenn der Vertragsentwurf von der Gegenseite kommt.

Rasche Hilfe bei Mietvertrag für Grazer Start-up

Das Grazer Start-up Userbrain stand kurz vor dem Umzug in ein neues Büro. Auch in diesem Fall musste es schnell gehen: „Wir brauchten relativ kurzfristig die Expertise eines Anwalts und konnten uns mit Jaasper unkompliziert mit einem Mietrechtsexperten vernetzen. Der hat uns telefonisch auf mehrere kritische Punkte im Mietvertrag hingewiesen. Der vordefinierte Fixpreis war ein zusätzlicher Pluspunkt“, so Mathias Placho, Co-founder von Userbrain.

Jaasper ist neben Immobilienverträge in juristischer Hilfestellung auch auf Reisemängel, Testament und Abofallen spezialisiert. Das achtköpfige Wiener Legal Tech-Unternehmen greift dabei auf einen Pool an Juristen zurück.