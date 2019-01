Ist der Euro sicher? Buchpräsentation und Diskussionsreihe

Die Zukunft des Euro und des Eurosystems: Auf Einladung des Club 20 finden im Wiener Hotel InterContinental Wien Diskussionsrunden mit prominenter Besetzung statt.

Nach mehr als zwei-jähriger intensiven Auseinandersetzung mit dem Euro und der Zukunft der Eurozone hat Michael Tojner mit Beiträgen von Univ. Prof. Dr. Jesús Crepso Cuaresma, Wirtschaftsuniversität Wien und Univ. Prof. Dr. Christian Keuschnigg, Universität St. Gallen, WPZ nun ein neues Lehrbuch mit dem einfachen Titel: „Ist der Euro sicher?“ publiziert.

Das Buch bietet Hintergrundinformationen zu Währungen, Staatsfinanzierung und den Prinzipien von Währungsräumen, thematisiert die Strukturschwächen der Eurozone und analysiert verschiedene Reformvorschläge.

trend-Leser können ein kostenloses Exemplar des Buchs "Ist der Euro sicher?" beziehen. Um ein Exemplar anzufordern schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff: "BUCH: Ist der Euro sicher?" an die Adresse redaktion <AT> trend.at

Im Rahmen der Buchvorstellung finden an vier unterschiedlichen Terminen in Kooperation mit dem trend und der Tageszeitung "derStandard" Diskussionsrunden zum Thema statt. Zielgruppe ist die interessierte Öffentlichkeit, die die oft komplexen Wirkungszusammenhänge auch ohne volkswirtschaftliches und ökonomisches Fachwissen verstehen möchte.

Termine 1. Die Bedeutung einer funktionierenden Währung Begrüßung durch Michael Tojner, Impulsreferat Klaus Regling (Direktor des ESM) mit anschließender von „Der Standard“ Wirtschaftsressort-Leiter Andreas Schnauder geleiteten Diskussion mit Klaus Regling, Claus Raidl (ehem. Präsident der Österreichischen Nationalbank) und Michael Tojner. Datum: 16. Jänner 2019, 18:30 Uhr

16. Jänner 2019, 18:30 Uhr Ort: Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien

Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien Weitere Informationen: club20.net 2. Wie geht es mit der Eurozone weiter? Impulsreferat von Christian Keuschnigg (Universität St. Gallen, WPZ) mit anschließender von „Der Standard“ Chef vom Dienst Eric Frey geleiteten Diskussion mit Hartwig Löger (Finanzminister), Thomas Wieser (ehem. Vorsitzender der Euro-Arbeitsgruppe und des Europäischen Finanzausschusses), Gertrude Tumpel-Gugerell (ehem. Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, Vize-Gouverneurin der OeNB und des IWFs) und Christian Keuschnigg (Mitautor des Buches „Ist der Euro sicher?“ und Studienleiter des Simulationsmodells „Italy and the Eurozone Shock Therapy versus Gradualism“). Datum: 5. März 2019, 18:30 Uhr

5. März 2019, 18:30 Uhr Ort: Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien

Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien Weitere Informationen: club20.net 3. Langfristiger Reformbedarf in der Eurozone Impulsreferat von Jésus Crespo Cuaresma (WU Wien) mit anschließender von „Trend“ Chefredakteur Andreas Lampl geleiteten Diskussion mit Othmar Karas (Mitglied des Europäischen Parlaments), Georg Kapsch (CEO Kapsch AG und Präsident der Industriellenvereinigung), Andreas Treichl (Erste Bank) und Jésus Crespo Cuaresma. Datum: 8. April 2019, 18:30 Uhr

8. April 2019, 18:30 Uhr Ort: Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien

Hotel InterContinental, Johannesgasse 28, 1030 Wien Weitere Informationen: club20.net

