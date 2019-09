Investors Challenge: "Sehr positiver Spielverlauf" #IC19

Manfred Nosek, Leiter von bankdirekt.at, über die optimalen Tradingchancen bei der INVESTORS CHALLENGE. Bis zum 15. September haben Sie noch Zeit, in das grße Börsespiel von trend und wikifolio.com einzusteigen.

INVESTORS CHALLENGE #IC19

Noch bis 15. September einsteigen, mitspielen und gewinnen!

Wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Investors Challenge?

Manfred Nosek: Ich empfinde den Spielverlauf und das Interesse an der Investors Challenge 2019 sehr positiv. Viele Interessierte beschäftigen sich mit der Börse, Neulinge machen die ersten Schritte, aber auch Profis sind aktiv dabei.



Wie schätzen Sie die Investmentstrategien der führenden Trader in den einzelnen Risikogruppen ein?

Nosek: Die Börsenentwicklungen waren durchaus herausfordernd. Nach dem Start ging es im Juni und Juli an den europäischen Börsen rund sechs Prozent nach oben und an den amerikanischen Börsen sogar rund zehn Prozent. Im August folgte dann eine Korrektur. Markant ist natürlich die Entwicklung bei den Rohstoffen wie Gold und Silber. Einige der führenden Trader konnten diese Entwicklung gut für sich nutzen. Bezeichnend ist der Name des aktuell Führenden "Goldiver durch die Krise".



Und wenn Teilnehmer ihr Wissen schon in die Praxis umsetzen wollen?

Nosek: Wir bieten im September zwei Aktionen im Wertpapierbereich an, die besonders für Teilnehmer der Investors Challenge interessant sein können, um das Trockentraining nun in der Praxis zu testen. Beim Abschluss eines Fondssparplanes refundieren wir die erste Ansparrate bis zu 100 Euro unabhängig vom Fonds oder Kapitalanlagegesellschaft. Fondssparen kann so als eine flexible, aussichtsreiche und langfristige Zukunftsvorsorge genutzt werden. Außerdem bieten wir noch bis Ende September den außerbörslichen Direkthandel mit der gesamten Produktpalette von HSBC Deutschland um eine Flat Fee von fünf Euro ab einer Ordergröße von 2.000 Euro an. Dies ist insbesondere für Optionsscheine und Zertifikate eine schnelle und kostengünstige Handelsmöglichkeit.