Investors Challenge: Die Sieger im September [#IC19]

Mit 15. September ist es in der Investors Challenge IC19 richtig spannend geworden. Einer der Trader, die bis dahin ein Wikifolio angelegt hatten wird den von der Hypo Tirol Bank gesponserten Hauptpreis, das Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro gewinnen.

Die Investors Challenge #IC19 von trend und Wikifolio geht in die entscheidende Phase. Nur ein Trader kann den von der Hypo Tirol Bank gesponserten Hauptpreis, das Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro gewinnen.

Mitmachen lohnt sich trotzdem immer noch. Wer kein eigenes Wikifolio angelegt hat kann beim Challenge-Voting für einen der Trader stimmen und dafür einen der Voting-Preise, einen Wellness-Wochenendaufenthalt in einem Thermen-Ressort, gewinnen.

Die Monatssieger im September

In der Challenge Risikogruppe 1 war wie im Juli "The Investment Partners" mit +11,7% am erfolgreichsten, aber an einem Tag die höchst zulässige Anzahl der Trades überschritten, wird daher nicht gewertet.

Der Preis für den Monatssieger geht an den Zweitplatzierten „Chart News Gossip“ mit einer Performance von +8% In seinem Portfolio ragen als Top-Performer die Papiere von Amazon und Kapsch Traffic Com heraus.

In der Challenge Risikogruppe 2 konnte Thomas Gmeiner alias „Sunny Side Up“ mit einem Plus von 10,3 % die anderen Challenge-Teilnehmer hinter sich lassen. Die Aktie, die ihm das ermöglichte war der Computerspiel-Handelskette GameStop.

In der Challenge Risikogruppe 3 war „Great Job“ mit einem Plus von 13,6 % der erfolgreichste Trader. Seine Strategie: Trends und Firmen mit Visionen erkennen. Beobachten, ob die Manager den vorgelebten Wandel auch umsetzen und dabei auch mit kleinen Gewinnen von 10 bis 15 % zufrieden sein.

Wir wünschen allen Teilnehmern der Investors Challenge weiterhin viel Erfolg