Investors Challenge #IC21: Die Stunde der Siegerin

Als dreifacher Gewinn entpuppte sich die Teilnahme an der Investors Challenge #IC21 für Andrea Bahrami. Die Wienerin konnte im Rahmen der Financial-Literacy-Initiative des trend und der Bankenpartner Hypo Tirol Bank und Bank Direkt wertvolles Finanzwissen erwerben, wagte derart gewappnet ihre ersten Schritte als Anlegerin an der Börse und konnte sich am Ende auch noch mit der höchstmöglichen Punktezahl in der Gesamtwertung über den Hauptpreis, eine Vespa Elettrica E5 im Wert von 7.890 Euro, freuen.

Im neuen Showroom von Faber Roller & Bike in der Wiener Praterstraße wurde der klimaneutrale Cityflitzer nun mit einer kleinen coronabedingten Verspätung an die glückliche Gewinnerin übergeben. Der trend und Vespa-Importeur und -Händler Peter Faber gratulieren dazu herzlich.

Investors Challenbge #IC21: Das Finale © Video: VGN

"Die Investors Challenge war schon eine Herausforderung. Man musste sich ein halbes Jahr lang mit der Börse und der Geldanlage beschäftigen und jede Woche ein Quiz lösen", erklärte die Siegerin, die ihren Einsatz aber sogleich in Rendite umzumünzen wusste und begann, kleinere Beträge in Wertpapiere zu investieren.

Trotz der jüngsten Rückschläge mit nachhaltigem Erfolg. Etwas, das sie sonst kaum gewagt hätte, wie sie selbst zugibt. Aufmerksam auf die Investors Challenge wurde Bahrami übrigens durch den trend-Newsletter, den sie "seit Jahren abonniert" hat. Viel Risiko will die #IC21-Siegerin weder bei der Geldanlage noch im Straßenverkehr eingehen, weshalb die E-Vespa auch an ihre Tochter gehen wird. Bahrami: "Die freut sich schon sehr und findet das cool!"