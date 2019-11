Investors Challenge #IC19 die Monatssieger im Oktober

Die Investors Challenge #IC19 geht ins Finale. In einem Monat wissen wir, wer der Top-Trader des Jahres 2019 ist und den Hauptpreis, das von der Hypo Tirol Bank gesponserte Mercedes Benz CLS 450 Coupé gewinnt.

Die besten Chancen auf den Gesamtsieg haben aktuell die Trader „Fallenstars 19“ und „TIPValue“ mit einer Performance von jeweils rund 25 Prozent in der Risikogruppe 1.

In der Risikogruppe 2 hat „We Invest“ die Nase vorn und in der Risikogruppe 3 ist der Trader Siegfried Steiner mit einer Performance von 47 Prozent seit Spielbeginn drauf und dran, den Gesamtsieg zu holen.

Die Top-Trader im Oktober

In der Zwischenzeit gilt es noch, die besten Trader des Monats Oktober auszuzeichnen.

In der Risikogruppe 1 konnte der Trader „gueni1“ mit einem Plus von 8,2 Prozent die Krone holen. Er setzt in seinem Wikifolio auf ein breit gefächertes Portfolio, mit Tech-Werten wie Tesla, Alibaba oder Spotify sowie Blue-Chips wie Kraft Heinz, Siemens Health und der voestalpine und etlichen weiteren Titeln.

In der Risikogruppe 2 war der Trader „Pandastocks“ mit einem Plus von 9,4% am erfolgreichsten und in der Risikogruppe 3 holte schließlich der Trader „24for7“ den Monatssieg.

Voten und gewinnen

Gewinnen können auch Sie noch, und zwar bei der Voting-Challenge. Auch im November gibt es dabei wieder wertvolle Preise. Wir wünschen allen Tradern und Votern weiterhin viel Erfolg.