INVESTORS CHALLENGE #IC19 - Die Hauptpreise

Beim größten Anleger-Wettbewerb in Österreich winken viele Preise. Wer sich rasch anmeldet und an dem Börsenspiel teilnimmt, hat große Chancen auch einen der Hauptpreise zu gewinnen.

Die trend/wikifolio INVESTORS CHALLENGE #IC19 powered by Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at ist gestartet. Österreichs größter Anleger-Wettbewerb läuft noch bis Ende November 2019 . Wer einen der Hauptpreise gewinnen will, kann jederzeit bis zum 15. September 2019 in das Börsenspiel einsteigen.

Mitmachen lohnt auf jeden Fall: Die ersten 2500 Teilnehmer an der Investor Challenge 2019 #IC19 bekommen ein trend-Halbjahresabo geschenkt.

Die Preise im Überblick

DER HAUPTGEWINN: MERCEDES-BENZ CLS 450 Coupé Als Hauptgewinn winkt ein Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von über 120.000 Euro. © © Daimler AG Ein Athlet mit starker Persönlichkeit. Seine Form erzählt von Sportlichkeit. Seine Details liefern den Beweis. Sei es die hohe, überspannte Bordkante, die extrem niedrigen Seitenfenster, die zweiteiligen Heckleuchten oder seine breiten Schultern. Der neue CLS zeigt mit jedem Zentimeter, wie sinnlich Athletik sein kann. Besondere Blickfänge sind der Diamantgrill mit Pins und Einleger in Chrom matt sowie die 20 Zoll großen AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design in Schwarz hochglänzend mit Felgenhorn glanzgedreht. Beste Sicht und Sicherheit garantieren die MULTIBEAM LED Scheinwerfer.

2x VIENNA MARRIOTT HOTEL Wochenendaufenthalte inklusive Frühstück. Das österreich-amerikanische Vienna Marriott Hotel besticht durch Herzlichkeit, persönlichem Service, Komfort sowie der zentralen Lage am Wiener Stadtpark. Die modernen Zimmer & Suiten laden zum Entspannen nach einem Tag in der Wiener Innenstadt ein. Für das kulinarische Wohl sorgen die verschiedenen Restaurants: Das Parkring Restaurant besticht durch erstklassige österreichische und internationale Küche im eleganten Ambiete, Sportfans kommen bei der Champions Sports Bar auf ihre Kosten und das Garten Café verwöhnt seine Gäste mit Wiener Mehlspeisen und den legendären Cheesecakes. Die Cascade Bar lädt in den Abendstunden mit köstlichen Cocktailkreationen ein. In der, im achten Stockwerk des Hotels gelegenen, Executive Lounge, lässt sich der wunderbare Blick über Wien und dem Stadtpark sowie exklusiver Service genießen. Ausgleich finden Sportbegeisterte & Wellnessliebhaber im frisch renovierten Health Club, der auf 570m² keine Wünsche offen lässt. Als bekannte Eventlocation wird das Vienna Marriott Hotel zudem für diverse Veranstaltungen, seien es Pressekonferenzen, Hochzeitsfeiern oder Firmenevents gerne gebucht. Mit 11 multifunktionalen Veranstaltungsräumen, die sich durch spezielles Licht, high-speed-Wifi-Zugang, state-of-the-art technischem Equipment sowie außergewöhnlichen audiovisuellen Möglichkeiten auszeichnen, und dem exzellenten Planungsservice steht dem Erfolg für Events aller Art im Vienna Marriott Hotel nichts im Wege.

1x Mühle-Glashütte-Uhr Teutonia IV Mondphase © Glashütte Die neue Teutonia von Mühle-Glashütte, fängt den Mond in einem Fenster bei sechs Uhr für alle Ewigkeit ein. Unter dem speziell geformten Fenster des Zifferblatts dreht sich dazu eine rund zehn Millimeter messende Mondscheibe in 59 Tagen einmal um sich selbst. Das Abbild des Mondes ist darauf gleich zweimal zu finden. So kann die rund 29,5 Tage dauernde Lunation von Neumond über Vollmond zu Neumond in realistischen Ein-Tages-Schritten angezeigt werden.

1x Seiko Astron 5X Serie GPS Solar Dual Time © Seiko Die Astron GPS Solar Dual Time ist mit dem neuen Kaliber 5X53 ausgestattet, das die modernste Funktionalität aller Zeiten bietet - ein neues Kapitel in der Geschichte der Astron GPS Solar Technologie. Das neue Design ist auffällig und raffiniert. Mit seinem dreidimensionalen Zifferblatt, den kräftigen Zeigern, den scharfen Linien und den verzerrungsfreien Oberflächen.

1x Seiko Prospex Automatik Taucheruhr Automatik Taschenuhr © Seiko Die Taucheruhr besitzt faszinierende wie raffinierte Eigenschaften. Dazu gehören ein hartbeschichtetes Edelstahlgehäuse und Hardlex Mineralglas, eine Wasserdichtigkeit bis 200 Meter für mehr Zuverlässigkeit sowie ein Silikonband, das sich durch einen sicheren Sitz am Handgelenk auszeichnet. Die Verwendung einer speziellen Hartbeschichtung schützt die Uhr besser vor Kratzern und erhöht die Belastbarkeit.

10x Bad Blumau 2 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen Das Rogner Bad Blumau zählt zu den familienfreundlichsten Betrieben.Bewachsene Dächer, runde Formen, bunte Fassaden und goldene Kuppeln fügen sich zu einem lebenden Gesamtkunstwerk. Kaum ein Künstler verbreitet mit seinen Werken so gute Laune wie Friedensreich Hundertwasser in seinem verwirklichten Traum vom Leben im Einklang mit der Natur. Angelegt wie ein Ort, der sich von der Mitte hin in die offene Landschaft verzweigt mit verschiedensten Wohn-, Bade- und Restaurantbereichen. Im Mittelpunkt steht das Wasser mit 14 unterschiedlichen Innen- und Außenbecken und zwei Thermalquellen. Allen voran die heiße Vulkania Heilquelle. Ein Binnenmeer aus rund 3.000 Metern Tiefe, hochmineralisiert mit natürlichem Solegehalt.

22x About Vintage Uhren Klassisches Design aus Dänemark (Symbolbild - zur Verlosung gelangen 4 verschiedene Modelle) © About Vintage About Vintage kreiert luxuriöse Uhren zu einem angemessenen Preis. Mit einem minimalistischen und skandinavischen Design werden klassische Vintage Details mit modernen und eleganten Elementen vereint. Jede Uhr ist einzigartig mit individuellen eingravierten Nummern und jede Kollektion ist nach den wichtigsten Jahren der Uhrmacherkunst benannt.