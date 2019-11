Noch bis Ende November haben die Teilnehmer der Investors Challenge #IC19 die Möglichkeit mit ihren Trades, einen der zahlreichen Preise - allen voran den Hauptpreis, ein Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro zu gewinnen. Am 3. Dezember werden die Sieger prämiert trend-Leser können bei der #IC19-Gala dabei sein.

Die Investors Challenge #IC19, das große Börsespiel von trend und Wikifolio, powered by Hypo Tirol Bank und bankdirekt.at, geht dem Ende entgegen. Noch bis Ende November können die Teilnehmer mit ihren Trades den Wert ihres Aktienportfolios steigern und sich so die Chance auf einen der zahlreichen Preise sichern.

Die geschicktesten Trilnehmer der Risikoklasse 1 - der Klasse mit dem geringsten Risiko - haben dabei die Chance auf den Hauptpreis, ein Mercedes-Benz CLS 450 Coupé im Wert von 120.000 Euro, gesponsert von der Hypo Tirol Bank.

Prämiert werden die Sieger aller Risikoklassen am Abend des 3. Dezember im Rahmen der #IC19 Abschlussgala in der Wiener Event-Location Nordlicht.

Die #IC19 Abschlussgala

trend-Leser und Teilnehmer der Investors Challenge haben die Möglichkeit, bei der Gala dabei zu sein und mit den besten Tradern des Jahres den Erfolg von Österreichs größtem Börsespiel zu feiern.

Die Gäste erwartet ein buntes Rahmenprogramm, eine Keynote des Startup-Investors Michael Altrichter, ein Dinner mit erlesener Weinbegleitung, Drinks der Wiener Gin-Manufaktur Wien Gin und als unterhaltsamer Höhepunkt des Abends ein Auftritt des Kabarettisten Jürgen Vogl.

Sichern Sie sich jetzt noch einen der streng limitierten Plätze. Schicken Sie uns dazu bitte ein E-Mail mit Ihrem Namen und einer kurzen Info ob Sie alleine oder in Begleitung kommen an events <AT> trend.at. Die offizielle Teilnahmebestätigung mit allen Informationen zum Rahmenprogramm wird Ihnen im Anschluss in den nächsten Tagen zugesandt.