In diesen Urlaubsländern kriegen Sie am meisten für Ihren Euro

In vielen Urlaubsländern kriegt man für seine Euros wesentlich mehr Waren und Dienstleistungen als in Österreich. In welchen Urlaubsländern Geldausgeben besonders Spaß macht und welche Länder am teuersten sind.

Sonne, Sand und Meer und viel Leistung für wenig Geld. Das versprechen heuer vor allem mediterrane Urlaubsgefilde. Zumindest aus Sicht eines Österreichers. Laut Statistik Austria, die Jahr für Jahr den aktuellen Wert des Euros in anderen Urlaubsländern ermittelt, lässt es sich im heurigen Sommer vor allem in den klassischen Urlaubsländern Kroatien, Portugal, Griechenland, Spanien und Italien günstig Urlauben. Denn in diesen Ländern kriegt man für seinen Euro deutlich mehr als in Österreich.

In Kroatien kriegt man das die Hälfte mehr für seinen Euro als in Österreich

Am billigsten ist in diesem Sommer - wie schon in vielen Jahren davor - Kroatien. So kriegt man für 100 in Österreich verdienter Euro in Kroatien für einen vergleichbaren tourismusrelevanten Warenkorb Waren und Dienstleistungen im Wert von durchschnittlich 153 Euro. Viel Leistung für wenig Euros kriegt man auch in Portugal. Dort erhält man für 100 Euro Waren und Dienstleistungen im Wert von 131 Euro. In Griechenland sind es 129 Euro, in Slowenien beträgt der Kaufkraftvorteil immerhin noch rund ein Viertel (122 Euro), in Spanien 123 Euro und in Italien, dem beliebtesten Reiseziel der Österreicher, 108 Euro. Die mit Abstand teuersten Reiseziele sind die Schweiz (74 Euro), Dänemark (76 Euro) und Schweden (84 Euro).



Bulgarien: Das Schnäppchenparadies im Osten

Nach wie vor ein Paradies für Sparefrohs ist auch Osteuropa. Für 100 Euro kriegt man teilweise rund die Hälfte mehr an vergleichbaren Produkten und Dienstleistungen als in Österreich. Bulgarien rangiert mit 213 Euro als preisgünstigste Destination vor Rumänien (191 Euro), Ungarn (165 Euro), Tschechien (164 Euro), Polen (154 Euro) und der Slowakei (144 Euro).

Türkei: Inflation und Wertverlust der Lira nagen am Billigurlaubsland

Das Billigurlaubsland Türkei hat in den vergangenen Monaten für Urlauber etwas an Reiz eingebüßt - zumindest in finanzieller Hinsicht. Die Konsumpreise sind gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die türkische Lira massiv an Wert eingebüßt - rund 28 Prozent. Ergibt einen Gegenwert von derzeit 196 Euro (2017: 167 Euro).

Starker Euro macht Reisen in die USA, nach Australien und Japan attraktiv

Der starke Euro-Wechselkurs macht auch Reisen in bekannte Überseedestinationen günstiger: Für Reisende in die USA bietet sich mit einem Gegenwert von 105 Euro (April 2017: 92 Euro) ein kleiner Kaufkraftgewinn, nicht zuletzt durch den fast 15-prozentigen Kursgewinn des Euro gegenüber dem US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Mai.

Ähnlich stark war der Kursgewinn des Euro von rund 12 Prozent gegenüber den Landeswährungen in Australien (der Gegenwert beträgt nunmehr 86 Euro gegenüber 76 Euro im Vorjahr) und in Mexiko (Euro-Gegenwert nunmehr 180 Euro gegenüber 160 Euro im Vorjahr). Auch der japanische Yen verbuchte einen zweistelligen Kursverlust; Japan liegt nunmehr bei einem Gegenwert von 109 Euro nach 96 Euro im Vorjahr.

Irland und Frankreich: Die teuersten Nationen in der Eurozone

Irland, Belgien und Frankreich stellen mit einem Wert von 92 bis 96 Euro in Euroland die teuersten Destinationen dar. In Deutschland erhält man mit 99 Euro im Landesdurchschnitt annähernd gleich viel an Gütern und Dienstleistungen wie in Österreich.