Andreas Kern, Gründer von wikifolio.com, über die Strategien der Trader, die Bedeutung von Aktien für den Vermögensaufbau und der Schule für Wirtschaftswissen.

trend: Wie beurteilen Sie die Performance der Teilnehmer der trend Investors Challenge? Andreas Kern: Die Investors Challenge 2019 ist der Beweis dafür, dass die Anleger in der Lage sind, aktuelle Trends an den Aktienmärkten zu erkennen und auf diese Züge aufzuspringen. Die Topteilnehmer setzen zum Beispiel verstärkt auf die Aktien von Goldminenbetreibern und profitieren hier massiv vom stark steigenden Goldpreis. Auch Technologie bleibt innerhalb der Challenge ein dominierendes Thema. Das gilt für alle drei Risikogruppen gleichermaßen.

Manche Trader setzen aber fast ausschließlich auf diese beiden Branchen. Manche haben sogar nur ein, zwei Aktien in ihrem Depot.

Kern: Ja, bei der Diversifikation gibt es große Unterscheide. Sie spielt erwartungsgemäß in den Top- Challenge-wikifolios der Risikogruppe eins eine größere Rolle als etwa in der Risikogruppe drei. Was aber auch auffällt: Wer glaubt, Blue Chips sind ein alter Hut, irrt. Vor allem in den besten wikifolios der Risikogruppe eins stößt man auf große, namhafte Unternehmen mit starken Marken.