"ETFs sind extrem kostengünstig"

ETFs oder Exchange Traded Funds sind eine relativ neue Form von Fonds, die bestimmte Indizes abbilden. Heike Fürpass-Peter, Leiterin Bereich Public Distribution bei Lyxor Asset Management, einer Tochter der Großbank Société Générale, über die großen Vorteile dieser Fonds für die Geldanlage.

trend: Sind ETFs für alle Marktlagen geeignet?

Fürpass-Peter: Das Spektrum von ETFs ist breit gefächert. Lyxor bietet in Österreich 80 ETFs. Das bedeutet, dass diese Produkte nicht nur unterschiedliche Märkte abdecken, sondern auch in ganz unterschiedlichen Marktphasen genutzt werden können. Glauben Anleger an die Aufwärtsbewegung in bestimmten Märkten, so können sie mit ETFs problemlos auf die entsprechenden Chancen setzen. Erwarten sie hingegen Turbulenzen, gegen die sie sich absichern möchten, so können sie dies ebenfalls mit ETFs tun. Auch den Auswirkungen einer steigenden Inflation kann mit ETFs begegnet werden.