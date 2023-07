Wenn die Energiewende Gas gibt

Die Erdgasspeicher der RAG sind seit Jahrzehnten Brennpunkt des Fossilbusiness in Österreich. Jetzt will Boss Markus Mitteregger mit grünem Wasserstoff die Ökostromversorgung absichern.

Für gewöhnlich geht es Markus Mittereger wie vielen Pellets- oder Ölheizungsbesitzern Österreichs: Nach dem Winter sind die Tanks ziemlich leer. Heuer freilich ist es für den Chef der RAG, EVN-Tochter und Betreiber großer Untergrund-Gasspeicher, alles anders. Der Notvorrat der Bundesregierung, ein milder Winterbeginn und große Gaskunden, die wieder selbst einlagern, statt spontan am Spotmarkt zu spekulieren, sorgen dafür, dass die Gasspeicher Österreichs auch nach der Heizperiode zu 68 Prozent voll sind. Im Vorjahr waren es unter 20.

Dennoch ist für die RAG deswegen noch lange nicht alles im grünen Bereich. Denn das Erdgasunternehmen braucht neue Geschäftsmodelle, will Österreich doch bis 2040 aus der Verbrennung fossiler Energieträger ausgestiegen sein. Erdgas bleibt zwar Rohstoff für die chemische Industrie – aber deutlich geringer nachgefragt als derzeit. Und so präsentierte man vor wenigen Tagen in Gampern, Ober­öster­reich, die Speicherung von CO2-freien Gasen. Mit dem Projekt „Underground Sun Storage“ wandelt man eine alte ausgebeutete fossile Gaslagerstätte in den weltweit ersten geologischen Speicher für grünen Wasserstoff um. Damit schlägt die fossile RAG gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sichert sich nicht nur ein Standbein in klimatauglichen Geschäftsfeldern, sondern mutiert gar zu einem Schlüsselspieler der Energiewende.

Fang das Licht. Das Projekt „Underground Sun Storage“ der RAG ermöglicht die Speicherung von Ökostrom aus Wind und Sonnenkraft in alten Erdgaslagerstätten aus porösem Sandstein in einem Kilometer Tiefe (wie hier im Gampern, Oberösterreich), elektrolytisch umgewandelt in Wasserstoff. © picturedesk.com/APA/Team Fotokerschi

Lücke trotz Überschuss.

Tatsächlich gilt grüner Wasserstoff als Partnertechnologie einer ausgebauten Grünstromwirtschaft aus Wasserkraft, Photovoltaik und Windrädern. Die hat das Problem, dass ihr Ertrag sehr unregelmäßig anfällt und Phasen viel zu hoher Stromproduktion ebenso lange echte Stromlücken gegenüberstehen.

Die saisonalen Schwankungen sind zu gewaltig, als dass sie das relativ träge Verbrauchsverhalten abdecken könnten – selbst wenn dieses immer stärker angepasst werden sollte (etwa Wäschewaschen bei Sonnenschein). Schon der erste Schritt einer Energiewende 2030 samt ihrem geplanten Ausbau an PV- und Windkraftwerken bedeutet, dass bei einem normalen Maximalbedarf in Österreich von rund acht Gigawatt (GW) Kraftwerksleistung im Sommer bis zu zwölf GW zu viel an Grünstrom ins Netz drängen und im Winter um bis zu acht zu wenig – auch wenn im Durchschnitt die gewünschte CO2-neutrale Stromproduktion herauskommt.

Dabei wird in diesem Stadium die zusätzlich erwartbare Volatilität durch Elektroautos, Wärmepumpen oder Grünstahlerzeugung noch gar nicht mitgerechnet. Mitteregger: „Es ist immer lustig, wenn ich Leute nach Alternativen frage, wenn es um den Ausgleich und die saisonale Verschiebung der Stromerträge der erneuerbaren Kraftwerke geht. Denn dann kommt genau nichts. Es gibt auch nichts – außer unsere Wasserstoffprojekte.“

Und das geht so: Mit den Stromüberschüssen wird Wasser im Elektrolyseverfahren in sogenannten grünen Wasserstoff umgewandelt. Dieser kann im Unterschied zu Strom auch relativ leicht über einen längeren Zeitraum – etwa vom Sommer bis in den Winter – aufgehoben werden und dann den Energiebedarf abdecken, wenn es an Ökostrom mangelt.

© RAG

Die RAG hat bereit 2015 eine Versuchsanlage gebaut, damals wurden die Speicher nur zu 20 Prozent mit Wasserstoff gefüllt. Jetzt kommt die nächst größere Stufe mit einem 20 Megawatt starken Elektrolyseur und einer 100-prozentigen Speicherung. Über eine Sonde gelangt das grüne Gas in eine Tiefe von rund einem Kilometer, wo sich auf einer Fläche von rund einem Quadratkilometer in porösem Sandstein die ausgepumpte alte Erdgaslagerstätte befindet.

Bei der Verwertung des gespeicherten Wasserstoffs bieten sich mehrere Möglichkeiten an. So könnte er über Brennstoffzellen wieder in Strom zurückgewandelt werden, etwa beim Betrieb von Elektroautos oder Zügen. Die RAG hat sich jedoch dafür entschieden, den Wasserstoff vorläufig über ein neue, acht Kilometer lange Pipeline zu einem hauseigenen Kraftwerk im benachbarten Puchkirchen zu leiten. Dort soll ein Gasmotor (370 Kilowatt elektrisch und 350 Kilowatt thermisch) Strom und Wärme erzeugen.

Dass bei derartigen Prozessen zu viel an Energie verlorengeht, wie von Kritikern moniert wird, kann Mitteregger bei Wirkungsgraden seiner Anlage von rund 70 Prozent nicht verstehen. Die Alternative wäre, Windräder und PV-Kraftwerke abzuregeln, also den Strom gar nicht zu verwenden: „Das Gerede um die Effizienz von Wasserstoff ist zweitrangig. Ich stelle ja auch nicht die Effizienz der Milchpackerln im Supermarkt in Frage und empfehle stattdessen jedem Haushalt, seine eigene Kuh zu halten. Und was die viel gerühmte Photovoltaik betrifft: Man möge einmal versuchen, mit der PV-Anlage am Hausdach eine Stromheizung im Winter zu betreiben. Ich wünsche viel Vergnügen.“

Bundesstrategie.

Die Bundesregierung hat spät, aber doch im Vorjahr mit einer eigenen Wasserstoffstrategie auf den offensichtlichen Bedarf reagiert. Bis 2030 sieht sie über eine halbe Milliarde Euro an Förderungen vor – basierend sowohl auf der Eigenerzeugung als auch auf dem Import von grünem Wasserstoff.

Je nach Nutzung braucht es demnach zwischen 89 und 138 Terawattstunden (TWh) grüner Gase; neben Wasserstoff spielt dabei unter anderem auch Biomethan (etwa aus landwirtschaftlichen Reststoffen) ein große Rolle, heißt es in einer Studie der Austrian Energy Agency, ein Vielfaches jener 0,004 TWh, die die RAG nun in ihrem Pilotprojekt speichern will.

Vornehmlich sollen laut Klimaministerium grüne Gase dort eingesetzt werden, wo andere Energieträger nicht möglich sind, also Industrie und Netzstützung. „Man kommt langsam drauf, dass Gas nicht so leicht zu ersetzen ist. Wir brauchen es noch lange und das überall, von der Industrie über die Fernwärme bis zum Stromerzeugung im Winter“, so Mitteregger.

Kein Wunder also, wenn die RAG bei Weitem nicht das einzige Energieunternehmen ist, der auf Wasserstoff als Energieträger und Zwischenspeicher für die Stromwende setzen. Etwa der Netzbetreiber Netz Burgenland, der den Überschussstrom seiner Muttergesellschaft Burgenland Energie AG ebenfalls über einen Elektrolyseur (300 MW im Endausbau, das wäre eine der größten Anlagen in Europa) in Wasserstoff umwandeln will.

Über eine eigene Pipeline soll er bis nach Wien und zum Energiepark Bruck transportiert werden. Projektpartner dabei ist die Verbundgesellschaft, die als Eigentümer der überregionalen Gasinfrastruktur (GCA Austria) seit dem Vorjahr eine eigene Wasserstoffstrategie aufbaut. Man will möglichst bestehende Gasinfrastruktur nützen, heißt es, denn die überschüssige Energie aus Windkraftwerken im Burgenland sei leichter als Wasserstoff nach Wien zu transportieren als über neue Hochspannungsleitungen.

Stephan Sharma, Burgenland Energie, schickt die Überschüsse aus Wind- und Photovoltaikkraftwerken als Wasserstoff via Pipeline nach Wien - u. a. zum Betrieb der Wiener-Linien-Busse. © Lukas Ilgner

Abnehmer ist etwa die Stadt Wien, die erstens selbst gerade um zehn Millionen Euro einen kleinen Elektrolyseur für die stadteigene Busflotte errichtet. Oder der Energiepark Bruck, der den grünen Wasserstoff aus dem Burgenland ins Erdgasnetz speisen kann. Die Argumente von Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie – das zweitgrößte Windkraft-Bundesland mit geringem Eigenbedarf kämpft fast täglich mit dem Abtransport der Strommengen –, klingen nicht viel anders als die von Mister Gasspeicher: „Grüner Wasserstoff aus Wind- und Sonnenenergie ist eine der wichtigsten Lösungen, um fossiles Gas im industriellen Bereich zu ersetzen. Er kann als saisonaler und dezentraler Speicher unsere Energieunabhängigkeit ganzjährig erhöhen.“



Grüner Wasserstoff kann als saisonaler und dezentraler Speicher unsere Energieunabhängigkeit ganzjährig erhöhen.

Stephan Sharma, Burgenland Energie

Einen Schritt weiter ist die Energie Steiermark. Der Landesversorger nimmt bereits in wenigen Tagen eine großindustrielle Anwendung grüner Wasserstoffproduktion in Betrieb. In Kooperation mit Forschungspartnern wurde auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen Areal in der südsteirischen Gemeinde Gabersdorf um 10,5 Millionen Euro eine Photovoltaikgroßanlage mit 6.000 Quadratmetern Kollektorfläche errichtet, deren Strom für die Produktion von jährlich bis zu 300 Tonnen grünen Wasserstoff verwendet wird. Erster Kunde ist die weststeirische Wolfram AG, ein Hersteller von Komponenten für Spezialstahl.

Grüngas fürs Heizen?

Trotz allem Optimismus der gasaffinen Energiewirtschaft, eine große Rolle in der grünen Energiewende spielen zu können, bleiben einige Fragen offen. Die betrifft zum einen die Anwendungsbereiche, die vor allem das grüne Klimaministerium unter Leonore Gewessler eng auf industrielle Prozesse beschränkt, die Energiewirtschaft zur Kostenteilung jedoch auf möglichst breite Kundenschichten aufgeteilt sehen will. Auch das Ausmaß der Stromüberschüsse, das für Elektrolyseure verwendet werden kann, ist keineswegs gesichert. Batterie- oder Pumpspeicher, flexible Nachfrage oder grenzüberschreitender Stromhandel könnten das erwartete volatile Großaufkommen doch glätten und den Speicherbedarf reduzieren.

Die Speicherfähigkeit von Strom in Gasform ist jedenfalls beeindruckend. Die Energiemenge, die in nur einem der Dutzenden Gaspeicher der RAG (Puchkirchen) lagert, würde rein rechnerisch über drei Monate lang ausreichen, um Österreich rund um die Uhr mit der Maximalstromlast eines kalten Wintertags zu versorgen – also in Wirklichkeit viel länger (in Summe sind es rund 12.000 GWh).

Ein Energiesystem, das nur auf elektrische Speicher setzt, hätte hingegen ein Problem. Alle Wasserkraftspeicher Österreichs zusammengenommen wären in gut zwei Wochen leer. Mitteregger: „Man sollte zuerst einmal alle Potenziale von Wasserstoff und Biogas ausbauen, bevor man etwa alle Heizungen auf Wärmepumpe umstellt. Österreich hat im Winter nur ein Drittel an Eigenstrom, in so einer Situation sollte nicht alles auf die elektrische Karte gesetzt werden.“