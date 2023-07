Weltrettung aus dem Genlabor

Tara Shirvani, geboren 1986 in Wien, studierte in Cambridge und Oxford, ist Expertin für Nachhaltigkeit, Innovation und Klimapolitik, Mitbegründerin der Climate Crisis Advisory Group, Sie ist im Forbes­Ranking „30 under 30“ gelistet.

Der Streit über die richtige Klimawandelstrategie trifft auch die Wissenschaft. Während manche Universitäts-Lehrende selbst bei alarmistischen Klima-NGOs gerne in vorderster Reihe stehen, setzen andere Expert:innen auf eher pragmatisch-

nüchterne Ansätze in Buchform.

Tara Shirvani, Plastikfresser und Turbobäume. edition a, ISBN: 978-3-99001-655-8, 200 Seiten © beigestellt

Wie etwa die Wiener Biotechnologin Tara Shirvani, 37. Ihr Buch „Plastikfresser und Turbobäume“ erscheint eben im Handel und sorgt für einen allgemein verständlichen Blick auf die übernächste Welle an klimawirksamen Weltrettungstechnologien nach Wärmepumpen, Lastenrädern und Jutetaschen. Sie haben zwei Dinge gemeinsam: Sie passen Produktionsmethoden an die Bedürfnisse einer arbeitsteiligen Gesellschaft an, statt umgekehrt erst Verhalten von Menschen ändern zu wollen, um dann bestimmte Technologien umsetzen zu können. Und sie rühren an österreichischen Reizthemen speziell grüner Politiker von Landwirtschaft bis Technologieoffenheit.

Etwa wenn Shirvani ein Lanze für die Gentechnik bricht: „Die hat einen echten Wendepunkt erlebt. Die Analyse der Zellzusammensetzung ist heute um das Dreißigmillionenfache billiger als noch vor zehn Jahren“, schwärmt die mittlerweile auch gerne gehörte Beraterin für Unternehmen, Regierungen und Profi- Anleger. „Das hat enormen Einfluss auf deren Anwendbarkeit. Mittlerweile kann man biologische Vorgänge untersuchen wie mit einer Programmiersprache, vergleichbar mit einem Lego-Baukasten.“

Klimaneutraler Beton.

Damit, beschreibt Shirvani Dutzende Praxisbeispiele, regt man etwa gentechnisch veränderte Bakterien an, Muschelkalk zu produzieren. Im Unterschied zur Natur aber in wenigen Tagen und bei Raumtemperatur. Womit man eine Grundlage für klimaneutralen Biozement hat – in einer der wegen üblicher Hochtemperaturprozessen sonst oft gescholtenen CO2-Sünder- Baubranche. Mehr noch: Sobald Risse auftreten und Feuchtigkeit eindringt, beginnen die Organismen erneut mit Kalkbildung, bis der Schaden repariert ist.

Oder: Die Wurzelzellen von Pilzen (Myzel) können genaktiviert Rohstoffe für Bioleder produzieren (statt Leder aus Methan ausstoßender Tierhaltung). Algen wiederum liefern die Grundmasse für Biosprit, Turbobäume speichern ein Mehrfaches normaler Wälder an CO2. Und Superbakterien zersetzen Plastik- und Rohölabfälle im Meer. Die Expertin benennt auch Unternehmen, die bereits erste konkrete Anwendungen vermarkten. Etwa adidas oder H&M mit Produktlinien aus Pilzleder, Biomazon mit Biozement, Lanzatech mit Flugtreibstoffen. Shirvani, ganz Investmentberaterin: „Synthetische Biologie ist das nächste große Ding nach Internet und Smartphone.“

Von politisch diktierten Lösungswegen hält sie wenig: „Natürlich muss es eine Technologieoffenheit geben, in allen Bereichen. Wir müssen aufhören mit der Scheinheiligkeit, einerseits Gentechnik zu verteufeln und andererseits schon in vielen Bereichen von Biotechnologie abhängig zu sein, von Aromazusätzen bis zu Tierfutterimporten.“

Letztlich sieht sie synthetische Biologie bei aller positiver Klimarelevanz auch als Mechanismus gegen die Teuerung, lassen sich doch weit günstigere Produktionslinien aufbauen, die weniger Fläche, weniger Energie, weniger Wasser bei besseren Produkten brauchen: „Der Verzicht als Lösung von Problemen hingegen hat in der Geschichte der Menschheit noch nie funktioniert.“