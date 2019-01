Dritter Markt: Neuer Tummelplatz für KMUs und Start ups startet

Die Wiener Börse bietet klein- und mittelständischen Unternehmen ab heute den 21. Jänner 2019, die Möglichkeit an der Börse zu notieren. Acht Unternehmen sind vom Start weg dabei. Die wichtigsten Fakten.

Die Wiener Börse startet heute mit zwei neuen Marktsegmenten, dem „direct market plus“ und „direct market“. Diese lösen den „mid market“ und „other securities“ ab. Die zwei neuen Segmente wurden für kleine und mittelgroße Unternehmen geschaffen, um diesen, mit geringeren Vorschriften als für den geregelten Markt, den Gang an die Börse zu erleichtern.

Vier Unternehmen erstmals an der Wiener Börse

Vier Unternehmen wagen sich als erste das neue Börsenparkett, auch als Dritter Markt bezeichnet. Am direct market plus neu notieren die startup300 AG, ein Start-Up-Ökosystem und Investorennetzwerk, EYEMAXX Real Estate AG, Immobilienentwickler und Bestandserhalter mit Fokus auf die DACH-Region, VST Building Technologies AG, Anbieter von Hochbau-Verschalungstechnik, und Wolftank-Adisa Holding AG, eine Unternehmensgruppe, die auf Tankanlagen spezialisiert ist.

Start ups300: Conda-Eigentümer geht an die Börse

Das wohl bekannteste Unternehmen, das das erste Mal am Dritten Markt notiert, ist die startup300 AG. Diese ist unter anderem Eigentümer der Crowdfunding-Plattform Conda. Das Unternehmen hat sich seit dem Start im Dezember 2015 von einem Netzwerk für Business Angels zu einem Betreiber von Start-up Services entwickelt. So bekommen Gründer, Start-ups, Investoren und innovative Unternehmen Zugang zu Räumlichkeiten. So etwa zur factory300, Strada del Startup und Talent Garden Vienna. Das Unternehmen organisiert Events wie Pioneers und Startup Live und berät Gründer (think300, Pioneers Discover) und kümmert sich darum Kapital aufzustellen. Dazu werden Venture Capital aufgelegt wie den Pioneers Ventures II und capital300 und eben die Crowdfunding-Plattform Conda ins Leben gerufen.

Diese vier Unternehmen werden vom bisherigen mid market übernommen

Die vier zuvor im mid market notierten Unternehmen Athos Immobilien AG, DWH Deutsche Werte Holding AG, Hutter & Schrantz Stahlbau AG und Sanochemia Pharmazeutika AG Teil sind ebenfalls ab heute Teil des direct market plus. Im Basis-Segment „direct market“ sind zum Marktstart 23 Unternehmen handelbar.

Mix aus Branchen und heimischen Regionen

Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, läutet gemeinsam mit den Unternehmen den Marktstart mit der Börsenglocke ein: „Das Angebot wird von einem Mix an Unternehmen verschiedener Branchen und Bundesländer, klassischen KMUs als auch aufstrebenden Jungunternehmen sein.“ Er sieht den Dritten Markt als Startplatz, um sich in weiterer Folge am Kapitalmarkt weiter zu entwickeln.

© wiener börse

Riskant für Privatanleger

Privatanleger sollten diese neue Investmentmöglichkeit jedoch mit Vorsicht genießen. Boschan: „Es ist ein Segment für erfahrene Investoren, die sich mit KMUs und Wachstumsunternehmen befassen und so die Chancen und Risiken richtig einzuordnen können.“

Jeden Wochentag handelbar

Die beiden neuen Segmente werden zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr fortlaufend gehandelt. Einmal am Tag findet um 13:30 Uhr zur Preisbildung eine Auktion mit der Preisbildung um zwei Handelsformen zur Verfügung. Voraussetzung für den fortlaufenden Handel ist - wie auch im EU-regulierten Markt - die Tätigkeit eines Market Makers, der die Preisbildung erleichtert.

Möglich wurde der Dritte Markt durch eine Änderungen des Aktiengesetzes, das zu Jahresbeginn in Kraft getreten ist und eine neue, einfache und günstigeres Listing an der Wiener Börse für kleine und mittelgroße österreichische Unternehmen ermöglicht.

Voraussetzungen für den direct market

Basissegment ist der „direct market“. Um in diesem gelistet werden zu dürfen, müssen die betreffenden Unternehmen seit mindestens einem Jahr bestehen, Jahresabschlüsse und Halbjahres-Zwischenberichte veröffentlichen, einen Unternehmenskalender führen und sich von einem Capital Market Coach begleiten lassen.. So bietet das direct network, das die Wiener Börse ins Leben gerufen hat, bietet den Unternehmen rund 60 Ansprechpartner für die Vorbereitung auf Finanzierung und Listing. Unternehmen werden so für die Anleger transparenter, diese erhalten auf der anderen Seite so ein spezielles Service und eine höhere öffentliche Aufmerksamkeit.

Welche Voraussetzungen im Detail nötig sind, lesen Sie im Artikel: "So locker sind die Vorschriften für Börsenkandidaten."

Anlegerschützer Wilhelm Rasinger begrüßt die beiden neuen Börsensegmente, schränkt jedoch in einem Interview gegenüber Trend.at ein: „Ich erwarte mir dadurch aber keinen zweiten Frühling für die Wiener Börse.“ Lesen Sie hier das ganze Interview.