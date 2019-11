Dachfonds Award 2019: Die Siegerfonds

Dachfonds sind die beliebtesten Fonds Österreichs. Nun wurden die Fonds mit der höchsten Rendite im Verhältnis zum dafür eingegangenen Risiko der jeweiligen Kategorie gekürt.

Die Österreicher lieben Mischfonds. Ganze 80 Milliarden Euro sind in dieser Fondskategorie veranlagt. Das sind rund 45 Prozent des gesamten Fondsvolumens im Land. Allein im laufenden Jahr beträgt der Nettozuwachs bisher 1,6 Milliarden Euro. Die Anleger haben die Wahl zwischen 550 Dachfonds.Bei diesen Fonds braucht man sich, ähnlich wie bei einer Vermögensverwaltung für Reiche, nicht um die Mischung von Anleihen und Aktien kümmern. Das übernimmt, innerhalb eines jeweils vorgegebenen Rahmen, das Fondsmanager. Für Anleger ist diese Art der Veranlagung wie ein Autopilot.

Den Qualitätsnachweis müssen die Anbieter Jahr für Jahr beim Österreichischen Dachfonds Award des Geld-Magazins erbringen. Bewertet werden die Dachfonds in 14 Kategorien. Nun wurden in Wien die besten Vermögensverwalter mit den begehrten Trophäen ausgezeichnet.



Warum die Sharpe Ratio bei Fonds wichtig ist

Beurteilt wird nicht nur die erzielte Performance, sondern auch das dafür eingegangene Risiko, gemessen an der sogenannten Sharpe Ratio. So kann ein Fonds zwar eine schwäche Rendite aufweisen, aber dafür risikoloser sein als der andere mit der höheren Performance. Bei gleicher Rendite (oder gleichen Bedingungen) sollte der Fonds mit der höheren Sharpe Ratio bevorzugt werden. Denn je höher die Sharpe Ratio, desto mehr Rendite hat der Fondsmanager zum eingegangenen Risiko erzielt. Somit ist die Sharpe Ratio ein objektiver Maßstab für die Leistung des jeweiligen Fondsmanagements.

Wenn beispielsweise der sichere, also risikolose, Geldmarkt 0,5 Prozent Ertrag erbringt und der ausgewählte Fonds fünf Prozent erzielte, hat der Fonds eine Überschussrendite von 4,5 Prozent. Diese werden ins Verhältnis gesetzt zum Risiko (Volatilität) des Fonds gesetzt.

Diese Fonds lieferten die beste Performance innerhalb eines Jahres

Die höchsten Erträge im Verhältnis zum eingegangenen Risiko innerhalb eines Jahres zielten laut der Analyse der Dachfondsspezialisten des Geld-Magazins der

- Credit Suisse Multimanager Enhanced Fixed Income USD (+14,3%),

- der Kathrein Mandatum 15 (+13,5%) und

- der UBS KSS - Global Multi Income USD mit plus 12,5 Prozent.

US-lastige Fonds führen

Damit liefen in den vergangenen zwölf Monaten US-lastige Dachfonds am besten. „Dafür verantwortlich ist der Anstieg des Dollars und die Zinssenkungen der US-Notenbank“, analysiert Geld-Magazin-Boss Mario Franzin. Sortiert man alle bewerteten Dachfonds nach ihrem Ertrag über fünf Jahre, liegt der Premium-Stars Chance mit Plus 9,1 Prozent pro Jahr an erster Stelle, gefolgt vom Espa Bond Best of World (+8,9% p.a.). Auf den dritten Platz schafft es der 3 Banken Aktien-Dachfonds ebenso mit 8,9 Prozent jährlich.

Rentendachfonds auf konservativer Trendfolgebasis siegt

Der beste Rentendachfonds ist der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond Fonds . Dieser erzielte mit einer jährlichen Performance von 3,15 Prozent in den vergangenen fünf und auch drei Jahren die mit Abstand höchste Rendite in dieser Kategorie. Investiert wird ausschließlich auf Basis eines von ARTS Chef Leo Willert entwickelten Trendfolgeprogramms das tausende Fonds auf ihre Performance hin screent und entsprechend Kauf- oder Verkaufsignale sendet.

Konservative Mischfonds: Aktien nur bis zu 20 Prozent beigemischt

In der Kategorie gemischte Dachfonds anleihenorientiert – konservativ liegt der Erste Responsible Microfinance mit einer Rendite von jährlich 1,73 Prozent auf drei und fünf Jahre an der Spitze. Die Sharpe-Ratio beträgt 0,76. Diese Fonds investieren hauptsächlich in Papiere aus dem Euroland. Zinsen-, Währungs- und Bonitätswetten dienen der Beimischung.

Höherer Aktienfondsanteil, höhere Währungswetten

Bei gemischten Dachfonds anleihenorientiert – dynamisch führt der Apollo konservativ . Auf drei bis fünf Jahre beträgt der Ertrag im Schnitt jährlich 4,17 Prozent. Sharpe-Ratio: 0,60.

Aktienquote: Ein Drittel bis zur Hälfte des Portfolios

Bei gemischte Dachfonds ausgewogen – konservativ siegte Kathrein Mandatum 50 auf fünf Jahre gesehen mit einer Performance von 4,33 Prozent per anno. Innerhalb von drei Jahren steht der Carmignac Profil Reactif 50 auf dem Siegertreppchen. Der Dachfonds setzt vor allem auf rund 20 Fonds, die aus dem eigenen Haus stammen. Die Aktienquote liegt relativ konstant zwischen 35 und 45 Prozent.



Aktienlastig: Bis zu 50 Prozent in Aktiendachfonds

Die Kategorie gemischte Dachfonds ausgewogen – dynamisch wird vom UBS KSS – Asian Global Strategy Balance auf 5-Jahressicht angeführt. Der Fonds, der sich in dieser Klasse mit 38 anderen messen muss, erzielte pro Jahr eine Rendite von 6,37 Prozent. Die Sharpe Ratio beträgt 0,66. Die 1-Jahres-Kursschwankung liegt mit 8,5 Prozent relativ niedrig.



Gut zwei Drittel Aktienfonds

Premiumstar Chance von Allianz Global Investors heißt der Sieger in der Kategorie gemischte Dachfonds - aktienorientiert sowohl innerhalb der letzten drei und fünf Jahre. Im Langfrist-Schnitt werden bei diesen Fonds gut 50 Prozent des Vermögens in Aktienfonds investiert. Die erzielte Rendite innerhalb von fünf Jahren lag beim Premiumstar Chance Jahr für Jahr im Schnitt bei 9,14 Prozent. Das Ergebnis wurde mit einer Sharpe Ratio von 0,71 Prozent erzielt. Die Aktienquote liegt relativ konstant bei 80 Prozent. Der Fonds ist mit rund 30 aktiv gemanagten Subfonds bestückt. Indexfutures können bei Marktrückgängen zur Absicherung eingesetzt werden. In dieser Kategorie sind gute Erträge mit annehmbaren Kursschwankungen das Ziel.

Dynamische Vermögensverwaltung mit höherem Risiko

Auf dem Siegerpotest ganz oben steht in der Kategorie gemischte Dachfonds flexibel –dynamisch der LGT GIM Growth . Die jährliche Rendite innerhalb von fünf Jahren: 6,10 Prozent. Die Sharpe Ratio beträgt 0,62. Gemessen an der 3-Jahresperformance liegt der VPI World Select in Führung. Dieser Fonds nutzt überwiegend ETFs. Diese werden in ein breit gestreutes Kernportfolio aus Fonds, die in große Märkten wie USA, Japan und Europa investiert, gruppiert. Einzeltitel können beimischt werden. Zusätzlich werden Investments aus erfolgversprechenden Sektoren, Themen und Länder werden entsprechend gewichtet. Das Kernportfolio bleibt weitgehend stabil.

Sehr flexible Aufteilung der Anlageklassen



In der Kategorie gemischte Dachfonds flexibel – ausgewogen steht der Kapitalerhalt im Vordergrund. Die Asset-Aufteilung ist sehr flexibel. Das konnte in den vergangenen fünf Jahren der Allianz Invest Portfolio Blue mit 4,61 Prozent Rendite am besten. Sharpe Ratio: 0,47 Prozent. Der Kapitalerhalt steht in dieser Kategorie, trotz großer Flexibilität in den Anlageklassen, im Vordergrund.



Aktienfonds: Kauf nur bei steigenden Märkten

In der Klasse gemischte Dachfonds flexibel – konservativ werden Aktienpositionen nur bei steigenden Märkten und auch nur in Maßen gehalten. Diese konservative Strategie schaffte der 3 Banken absolute Return Mix mit 3,07 Prozent in fünf Jahren im Schnitt am besten. Share Ratio betrug 0,54. Der Fonds agiert wie ein Vermögensverwalter auf Multi-Asset-Basis und kann neben Aktien- und Anleihenfonds auch in Gold, Rohstoffe, Immobilien und Hedgefonds setzen. Voraussetzung: Ein langfristiger Aufwärtstrend dieser Beimischungen findet statt.



Globale investiert, ohne große Risiken einzugehen

Geringe Kursschwankungen, vergleichsweise hohe Renditen: Das gelang in den vergangenen fünf Jahren in der Kategorie Aktiendachfonds Global – konservativ dem Hypo-Star dynamisch am besten. Jährlich brachte der Fonds, der auf Quality-Growth-Fonds setzt, 8,63 Prozent. Die Sharpe-Ratio betrug 0,65. Um Risiken zu begrenzen, setzt man bei diesen Fonds etwa auf breite Streuung oder konservative Aktienfonds.

Trendig und global

Laut Geld-Magazin besteht die Herausforderung in dieser Kategorie die trendigsten Regionen und Branchen herauszufinden und trotz höherem Risiko die Kursschwankungen im Griff zu haben. Das gelingt dem Espa Best of World am besten. In fünf Jahren machte der Fonds pro Jahr im Schnitt eine Rendite von 8,88 Prozent. Bei einer Sharpe Ratio von 0,62.



Aktien-Dachfonds Emerging Markets

Wer bereit ist höhere Kursschwankungen in Kauf zu nehmen, um langfristig Chancen auf höhere Rendite zu haben, bieten sich Investments in Schwellenländer an. Am erfolgreichsten war auf diesem Gebiet über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren der CS Multimanager EM Equity . Der Fonds schaffte bei einer Sharpe Ratio von 0,44 eine Rendite von 6,07 Prozent pro Jahr.



Hedgefonds mit Total-Return-Charakter

Am besten hat in dieser Kategorie der Alpha Diversified 2 abgeschnitten. Sowohl auf Sicht von drei und fünf Jahren. Das Ergebnis: 0,67 Prozent per anno. Die Sharpe Ratio beträgt 0,04 Prozent