Crowdfunding: Nachfrage explodiert - erste Pleiten

Investmentformen, die rund 50 Prozent Volumenszuwächse verzeichnen, sind selten. Bei Crowdfunding ist es der Fall. Doch es gibt auch erste Pleiten. Die Risiken solcher meist nachrangigen Darlehen sind nicht zu unterschätzen. Welche Firmen bereits in die Insolvenz schlitterten und Anleger um ihr Geld gebracht haben.

Crowdfunding-Plattformen wickelten 2017 mehr als 200 Projekte ab

Von Fußball-Klubs, Weingütern, Photovoltaik-Produzenten bis hin zu Immobilien-Projekten: Immer öfter setzen österreichische Unternehmen als Finanzierungsalternative auf Crowdfunding. Laut aktuellen Daten des unabhängigen Crowdfunding- und Crowdinvesting-Vergleichsportals „CrowdCircus.com“ konnten österreichische Crowdfunding-Plattformen 2017 ein Projektvolumen von 28,8 Millionen Euro über den Schwarm finanzieren. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Marktwachstum von 46,8 Prozent. Noch im Jahr 2014 konnte die gesamte österreichische Crowdfunding-Branche lediglich 4,1 Millionen Euro abwickeln.



© Coredcircus

Spenden via Crowdfunding ein Randthema

Spenden- und Belohnungs-basiertes Crowdfunding werden zwar ebenfalls von einigen österreichischen Schwarmplattformen abgewickelt, nehmen aber mit Blick auf das Gesamtmarktvolumen nur eine kleine Rolle ein. Dafür greifen österreichische Projektinitiatoren in der Regel auf größere und international besser vernetzte Crowdfunding-Plattformen - beispielsweise Kickstarter – zurück. Nur etwa jeder zehnte Euro, der 2017 in das Projekt einer österreichischen Crowdfunding-Plattform geflossen ist, enspricht von CrowdCircus.com diesen Kategorien zugeordnet werden. Knapp 26,5 Millionen Euro beziehungsweise 92 Prozent flossen in Rendite-fokussierte „Crowdinvesting“-Projekte. Dazu gehören sowohl Eigenkapital-, Anleihe- und Hybridkapital-Projekte). Herr und Frau Österreicher setzen Crowdfunding also vor allem als Investmentalternative ein.

Top-15 Crowdfunding-Projekte 2017

Unter den Top-15 der volumenstärksten Crowdfunding-Projekte 2017 sind mit Ausnahme des von der Plattform „1000x1000“ durchgeführten Belohnungs-Projektes „Ausbau des Weinguts Dürnberg in Falkenstein“ ausschließlich Crowdinvestments zu finden. Mit einem Projektvolumen von mehr als 1,2 Millionen Euro befindet sich das - von den Ex-Skirennläufern Herrmann Maier und Rainer Schönfelder beworbene – Tourismus-Crowdfunding-Projekt „COOEE alpin Hotels“ auf Rang 1 der größten Schwarmfinanzierungsprojekte 2017. Das Projekt wurde, ebenso wie drei weitere Top-15 Projekte, von der österreichischen Plattform „Conda“ durchgeführt. Diese ist auf Start ups, KMUs und Immobiliengesellschaften spezialisiert. Insgesamt beträgt das Volumen der 15 größten Austro-Projekte knapp 10,2 Millionen Euro. Getragen wurden die Investitionen von gut 5.180 Investoren.

© Crowdcircus

Hohe Risiken und Nebenwirkungen

Doch so hoch die Zuwächse in diesem jungen Business der Unternehmensfinanzierung auch sind, die Risiken sind es ebenso. Die meisten dieser Crowdfunding-Anteile, die Kleinanleger erwerben, sind ein sogenanntes nachrangiges Darlehen und in manchen Fällen auch das Substanzgenussrecht. Was unspektakulär klingt, hat es in sich. Beim Substanzgenussrecht ist man am Gewinn und am Unternehmenswert beteiligt. Geht die Firma pleite, schaut man durch die Finger. Bei einem nachrangigen Darlehen gewährt das Unternehmen eine jährliche Zinsszahlung. Diese können gestundet werden, wenn kein Gewinn anfällt. Beide Formen sind ähnlich lukrativ, wenn das Unternehmen einen Gewinn erzielt. Wenn nicht, gibt es in diesem Jahr auch für Anleger nichts. Sich an einem Start-up per Crowdfunding zu beteiligen, das für gewöhnlich in den ersten drei Jahren keinen Gewinn erzielt, also keine gute Idee. Plattformen wie 1000x1000 setzen dagegen auf Unternehmen, die sich vielfach schon bewährt haben. Aber auch auf dieser Plattform gab es mit der Schneeerlebniswelt Wien-Aspern schon eine veritable Pleite. Schon in der zweiten Saison schlitterte der Betreiber der Kunsstoffpiste in die Insolvenz. Die Gläubiger mussten sich mit 20 Prozent ihres Einsatzes zufrieden geben.

Geringe Informationen

So mancher Investor klagt auch darüber, wenig über nur sehr spärliche Informationen über die Geschäftsentwicklung, auch wenn in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesichert wird, die Anleger auf dem laufenden zu halten. Schließlich gibt es bei nachrangigen Darlehen de facto ohnehin nicht die Möglichkeit vorzeitig auszusteigen. Und wenn höchstens beispielsweise nach drei Jahren oder noch viel später. Selbst den Jahresabschluss hält man in manchen Fällen erst Monate später in den Händen. Auf quartalsweise Berichte hofft so mancher Kleinanleger ebenso vergeblich.

Die Crowdfunding-Pleiten:

Die Cool&Fortis GmbH , die KURT Frozen Yoghurt erzeugt, musste vor zwei Jahren Insolvenz anmelden. Die Crowd ist nun am neu entstandenen KURT mobil beteiligt. Wie viel Geld sie von ihren Investments sieht, ist unklar.

Das steirische Startup Woodero , das auf der Crowdfunding-Plattform 1000x1000 rund 166.000 Euro eingesammelt hat, ist mittlerweile ebenso pleite. Die Gründer wollten mit Smartphones und Tablets aus Holz den Markt erobern.

Masta George : Für den Laberl-Brater "Burgermasta" aus Wien kam 2017 das endgültige Aus. Anleger konnten bis zu 3.000 Euro investieren. Über hundert Investoren sind eingestiegen. Die Aussicht: Sobald das Lokal Gewinne schreibe, werden die Investoren mit vier Prozent beteiligt. Doch dazu ist es nie gekommen.

Schneeerlebniswelt Wien-Aspern: Die Ideen auf Rutschmatten das ganze Jahr über in Wien Ski zu fahren, ist gescheitert. 360.000 Euro versenkt und viele Kleinanleger um ihr Geld gebracht. Das Unternehmen wurde 2013 war einer der Pioniere am heimischen Crowdfunding-Markt.

Anfang 2017 war die österreichische Tochter des E-Bike-Hersteller Freygeist zahlungsunfähig. Auf der deutschen Crowdfunding-Plattform (Companisto) wurden ausschließlich österreichische Anleger umworben. Sie machten 1,5 Millionen Euro locker und haben große Teile ihres Einsatzes wohl verloren.