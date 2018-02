Braut sich an den Börsen ein Crash zusammen?

Seit vergangener Woche sind die Börsen im Ausverkaufsmodus. So mancher wittert erste Vorboten für den lange erwarteten Crash. Die aktuellen Gründe, wie die Lage einzuschätzen ist und was Anleger jetzt tun sollten.

Bis vor wenigen Tagen lebten die Anleger in den besten aller Welten. Hohe Kursgewinne so weit das Auge reicht. Doch jetzt gibt es erste Risse. Der deutsche Aktienindex Dax hat seit 23. Jänner 2018 um 4,4 Prozent nachgegeben, das Austro-Pendant ATX um über fünf Prozent. Selbst am US-Markt, seit Jahren praktisch im Dauerrallye-Modus, haben die Kurse des S&P und Nasdaq seither fast vier Prozent abgegeben. Das ist zwar alles noch nicht dramatisch, aber es könnte sich etwas zusammenbrauen. Vorboten einer Korrektur oder gar eines handfesten Crash, also mit Kursrückgängen von zehn Prozent und mehr?

Nach Kursanstiegen an der Techbörse Nasdaq von weit über 140 Prozent in fünf Jahren, rund 80 Prozent im breiten US-Aktienindex S&P und im Dax von rund 60 Prozent, wäre das auch kein Wunder. Trend.at hat sich die Risikofaktoren angesehen.

US-Risiken: Sinkende Arbeitslosigkeit, steigende Löhne, geringe Produktivität, steigende Anleihenzinsen

Vor allem seit Freitag geht es an den Börsen steil bergab. Die Börsianer verunsicherte vor allem aktuelle Zahlen über den Anstieg der US-Beschäftigungszahlen am Freitag und die damit einhergehende Angst, dass die US-Löhne weiter anziehen und so die Inflation anheizen. Das Lohnwachstum war 2017 nur gering, aber dieses war das höchste seit 2009. Zudem ist die Produktion in den USA nicht gestiegen, sondern gesunken. Das könnte die Inflation zusätzlich anheizen. Was wiederum die neue Notenbankführung dazu veranlassen könnte die Zinsen kräftiger und schneller anzuheben als bisher erwartet. Als Reaktion darauf stiegen die 30-jährigen US-Staatsanleihen im Schnitt auf drei Prozent, bei 10-jährigen Anleihen bei 2,8 Prozent. "Dieses hohe Renditeniveau bei langlaufenden US-Anleihen haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Fürchten doch viele, dass die Inflation deshalb nun zurückkommen könnte", erläutert Harald Egger, Chefanalyst der Erste Asset Management. Denn sind bereits Zinsen, bei denen erste Anleger beginnen ihr Geld von hoch bewerteten Aktien auf Anleihen umzuschichten. Für europäische Börsen sehen Experten wiederum den hohen Euro als Belastung für die Aktienmärkte.

Leitzinsen könnten schon im März steigen

Spannend wird als nächstes daher die Frage sein, wann die US-Notenbank die Zinsen anheben wird. An den Future-Märkten lässt sich bereits ablesen, dass die Anleger bereits vom nächsten Zinsschritt ausgehen. Diese Aussicht lastet auf den Anlegern.

Erste Anzeichen von Panik

Die Stimmung der Anleger scheint an der Kippe zu stehen. Für das Analysehaus Animusx, gibt es keinen echten Grund für den Kursverfall. Die Rally sei lediglich gelaufen. Sie orten unter Anlegern erste Zeichen von Panik. Gehen jedoch davon aus, dass es sich nur um ein Tief von Tagen handelt.

Die Renditen am US-Anleihenmarkt stiegen weiter. „Das deutet darauf hin, dass mehr Spekulation als echte Begründung für den Rückgang am Kapitalmarkt dahintersteckt“, so ING Markets. Kein fundamentaler Hintergrund. „Es kann zu einer Gegenbewegung kommen.“ Der überhitzte Markt in den USA ist aber ist nicht das Problem des Dax. „Ob der Dax weiter abrutscht im Laufe der Woche hängt von der Entwicklung der US-Börsen ab“, so ING. „Der Schwung der Abwärtsbewegung könnte ausreichen, um den Dax weiter nach unten zu drücken. Unter Schlusskursen von 12.600 müsste der Dax durch.

Dax so niedrig wie seit 200 Tagen nicht mehr – Charttechniker alarmiert

Dass die Börsen sich in einer schwierigen Situation befinden, glaubt auch die DZ Bank. „Der Dax steht am Scheideweg“. Denn die Kurse notieren so niedrig wie seit 200 Tagen nicht mehr. Für Charttechniker eine wichtige Marke, da es bei einem nachhaltigen Bruch das Risiko für einen weiteren kräftigen Kursrutsch steigt.

Das Durchbrechen solcher charttechnischen Linien ist derzeit umso riskanter als nach Einschätzung der DZ Bank die Aktienmärkte so überhitzt sind wie seit langem nicht mehr. Demnach notieren, die 20 größten Aktienmärkte, bis auf jenen Schwedens, im Schnitt um neun Prozent höher als im 200-Tages-Durchschnitt.

Börsen so teuer wie zuletzt 2011

So heiß gelaufene Kurse gab es zuletzt 2011, nach der Erholung mitten in der Baisse, nach den dramatischen Börsenjahren 2008/09. Die DZ Bank warnt daher in einer aktuellen Studie: „Auch wenn die konjunkturellen Aussichten weiterhin sehr positiv sind, ist eine baldige Konsolidierung am Aktienmarkt nur noch eine Frage der Zeit. Europa würde aber wohl nicht so stark leiden wie der US-Aktienmarkt.

Fabrizio Quirighetti, Chef von Syz Asset Management warnt: „Was die Bewertungen so gefährlich macht, ist dass Anleger nicht allzu sehr auf diese achten, solange das Konjunktur gut ist. Wenn sich das wirtschaftliche Umfeld aber auch nur leicht verändert, könnten die Anleger auf einmal sehr genau auf die Bewertungen und die Konsequenzen ziehen, da fast alles teuer ist.“

In den Augen vieler Investoren sind Aktien derzeit die Anlageklasse der Wahl. Was, setzt man Aktien im Vergleich zu den teuren Anleihen, auch stimmt. Aktien notieren im Verhältnis dazu näher an ihrem fairen Wert. „Aber in absoluter Hinsicht ergibt sich ein ganz anderes Bild“, so Syz-Aktienprofi Quirighetti.

Langjährige KGV so hoch wie zuletzt bei Dot-Com-Blase

Einen Aufschluss wie hoch Aktien bewertet sind, gibt auch das langjährige, zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis des von Yale-Professor Robert J Shiller entwickelten Shiller-KGV, im Englischen als Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio (CAPE) bezeichnet. Derzeit liegt das CAPE bei 32, im langfristigen Durchschnitt beträgt dieser aber nur 17 (siehe Grafik). So hoch war die Kennzahl bisher nur zwei Mal: kurz vor dem Aktienmarktcrash 1929 und der Dotcom-Blase 1999.

Crashniveau. Seit 2011 ist das Kurs-Gewinnverhältnis stark gestiegen und befindet sich mittlerweile auf einem Niveau das einen Crash wahrscheinlich macht. © Syz Asset Management

Hohe Bewertungen bieten keinen Kurs-Puffer mehr

Es stimmt zwar, dass die Bewertungen lange Zeit hoch und sogar überteuert bleiben können. Syz dazu: „Der springende Punkt ist jedoch, dass die Bewertungen zweifellos keinen Puffer nach unten bieten, um die Folgen eines Stimmungsumschwungs an der Börse abfangen zu können. Hinzu kommt, einzelne Investmentstil- und Sektor sind extrem hoch gestiegen, andere Bereiche wurden dagegen vernachlässigt.

Wachstumsaktien wie Techtitel extrem teuer

Starke Unterschiede bei der Kursentwicklung gab es beispielsweise zwischen Substanz (Value)- und Wachstumsaktien. Wie hoch die Bewertungsdifferenzen zwischen Aktien wachstumsstarker und langsam wachsender Unternehmen sind, zeigt das sogenannte Buch-Marktwert-Verhältnis, auch Fame-French genannt. Der Buchwert beschreibt das gesamte Vermögen eines Unternehmens, der Marktwert jenen an der Börse. Diese zeigt vor allem in den USA, aber auch in Europa und Japan, hohe Bewertungsunterschiede zwischen soliden Substanz- und risikoreicheren Wachstumstiteln (siehe Grafik) .

Rette sich wer kann?: Der Bewertungsunterschied von riskanten Wachstumsaktien zu soliden Substanzwerten ist so hoch wie noch nie in den vergangenen 370 Jahren. © Syz Asset Management

Die Daten, die bis in die 1920-Jahre zurückgehen, zeigen, dass das ein Ereignis ist, das einmal in 370 Jahren eintritt. „Wir befinden uns mitten darin“, so Syz Asset Management Boss Quirighetti.

Favoritenwechsel an den Börsen zeichnet sich ab

Die hohe Extrarendite, die Wachstumsaktien in der Vergangenheit im Verhältnis zu soliden Substanzwerten erzielt haben, fällt in eine Zeit der extrem expansiven Geldpolitik. Die Notenbanken werden jedoch einen anderen Kurs einschlagen. Das dürfte, aber vor allem wenn der Leitzins eine bestimmte Höhe erreicht hat, zu Verwerfungen bei Aktien und Anleihen führen. „Angesichts der extremen Niveaus, ist das Risiko, dass Anleger plötzlich ihre bisherigen Investments abstoßen und andere bevorzugen sehr hoch. Nicht nur was Growth und Value betrifft“, urteilt Syz-Multi-Asset-Leiter Quirighetti.

Druck auf Aktien wird bleiben

Immer mehr Asset Manager gehen daher von einer Korrektur überteuerter Börsen und Branchen aus, wenn viele auch keinen Bärenmarkt werden. "Wir glauben zwar nicht, dass der Ausverkauf vom Freitag der Beginn einer nachhaltigen Korrektur ist“, sagte Marktanalyst Peter Cardillo vom Brokerhaus First Standard Financial in New York. „Aber der Druck auf die Aktien wird bleiben, und die höhere Schwankungsanfälligkeit der Kurse dürfte auf die Stimmung drücken.“

Einmal im Jahr findet eine Korrektur von zehn Prozent statt

Erste-Bank-Chefanalyst Egger ortet zwar ebenfalls Unsicherheiten an den Märkten, "einen Crash erwarten wir allerdings nicht." Panik sei unter den Anlegern nicht zu spüren. "Solange sich die Wirtschaft und die Gewinne der Unternehmen positiv entwickeln, wird es bei einer Korrektur bleiben", ist der Profi überzeugt. Einen Teil der Gewinn mitzunehmen, könne dennoch nicht schaden.. Eine Korrektur alleine sei noch nicht besorgniserregend und ein Grund Aktien im großen Stil aus dem Depot zu werfen. "Eine Korrektur von zehn Prozent findet im Schnitt alle zehn Monate statt", beruhigt der Profi.

„Dann gibt es wahrscheinlich wieder interessante Einstiegsgelegenheiten“, so Syz. Ob es nun die Inflation, die in die Höhe schießen könnte und die Anleger in Panik versetzt, oder sich ausweitende Risikoaufschläge für Kredit, Aktien wie von Techkonzerne crashen oder ein anderes unbekanntes makroökonomisches oder Marktrisiko eintritt – Anleger sollten auf der Hut sein und vielleicht die eine oder andere Position im Depot liquidieren und erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen.