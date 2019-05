Börsewissen: Wer weniger wagt, gewinnt #IC19

Am 1. Juni läutet die Börsenglocke für die große „trend Investors Challenge“. Ab diesem Tag wird die Performance der Portfolios aller Teilnehmer gemessen. Jedem Teilnehmer stehen dabei 100.000 Euro zur Verfügung. Tipps für erfolgreiche Trades.

1. Groß und gut

Natürlich bieten Aktien von großen Unternehmen, die noch dazu vielleicht Marktführer sind, eine gewisse Sicherheit. Aber das alleine ist noch zu wenig. Sie müssen auch aus einer Branche mit guten Gewinnaussichten stammen. VW beispielsweise ist der größte Autobauer der Welt, aber die Umbrüche in der Mobilität machen allen großen Auto-Werten zu schaffen. Zum Vergleich: Visa oder Mastercard sind die größten Payment-Unternehmen der Welt, und durch den Trend zum bargeldlosen Zahlungsverkehr bewegen sie sich in einer Zukunftsbranche.

Hier kommen Größe und gute Geschäftsaussichten zusammen. Die Aktien entwickeln sich auch seit Längerem sehr solide. Natürlich sind auch Alphabet (Google-Mutter), Amazon oder Apple riesige Unternehmen in tollen Zukunftsmärkten. Aber speziell der Tech-Sektor ist mit seinem rasanten Wachstum auch vor raschen Kurseinbrüchen nicht geschützt.

Wertpapier-Information:

Visa US92826C8394

US92826C8394 Mastercard US57636Q1040

US57636Q1040 Alphabet US02079K3059

US02079K3059 Amazon US0231351067

US0231351067 Apple US0378331005

2. Immer gefragt

Es gibt Unternehmensbereiche, die für unser Leben einfach enorm wichtig sind: Die Gesundheitsbranche ist ein Beispiel dafür. Aktien von Pharmaunternehmen wie Novartis oder Eli Lilly legen daher seit Jahren kontinuierlich im Kurs zu. Ähnlich ist es mit der Lebensmittelindustrie. Nach dem Motto „Getrunken und gegessen wird immer“ ist hier Wachstum quasi vorprogrammiert. Und so gelten die Aktien von McDonald’s oder Nestlé bei Anlegern als sichere Bank. Ähnliches gilt für die Hersteller von Hygiene- und Haushaltsprodukten. Der Titel des US-Konzerns Procter & Gamble steigt langsam, aber stetig. Speziell die Aktien aus diesen Branchen werden in den nächsten Monaten stark nachgefragt sein. Denn sowohl in den USA als auch in Europa schwächt sich die Konjunktur zunehmend ab. Aktien aus der Industrie oder von Energieversorgern könnten darunter leiden. Und so greifen auch große institutionelle Investoren vermehrt zu Pharma-, Nahrungs- oder Konsumgüter-Werten. Das treibt die Kurse zusätzlich an.

Wertpapier-Information:

Novartis CH0012005267

CH0012005267 Eli Lilly US5324571083

US5324571083 McDonald’s US5801351017

US5801351017 Nestlé CH0038863350

CH0038863350 Procter & Gamble US7427181091

3. Betongold

Auch Immobilien gehören zu den unabdingbaren Notwendigkeiten im Leben. Dementsprechend gelten auch Aktien von Immobilienunternehmen als sicher und solide. Hier gelten aber spezielle Regeln. Unternehmen, die beispielsweise vorwiegend in Gewerbeimmobilien investieren, sind stärker von der Wirtschaftslage abhängig.

Auch bei Wohnimmobilien müssen Baukosten und erzielbare Mieteinnahmen in einem passenden Verhältnis stehen. Generell kann gesagt werden, dass jedenfalls die Aktien der an der Wiener Börse notierten großen Immobiliengesellschaften, wie CA Immo AG, S Immo AG, Immofinanz oder auch UBM Development, zu den risikoärmeren Werten mit soliden Kursaussichten zählen.

Wertpapier-Information:

CA Immo AT0000641352

AT0000641352 S Immo AT0000652250

AT0000652250 Immofinanz AT0000A21KS2

AT0000A21KS2 UBM Development AT0000815402

AT0000815402 BUWOG AT00BUWOG001