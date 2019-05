Börsegang des Jahres: Uber-Aktien ab 10. Mai in Wien handelbar

Am 10. Mai 2019 wird es nicht nur an der New Yorker Börse spannend. Uber, gelober und verteufelter Fahrtendienstleisters, geht an die Börse, auch in Wien. In welchem Segment die Aktie handelbar ist und warum die Uber-Aktie trotz Milliarden-Verluste begehrt sein dürfte. Welche Aktien in Wien nun ebenfalls erstmals gelistet sind.

Die Hoffnung vieler Anleger auf hohe Kursgewinne lebt wieder, denn es kündigt sich ein vielbeachtetes Börsendebüt wie schon lange nicht an. Morgen, am Freitag, 10. Mai 2019, debütiert der Fahrtendienstleister Uber an der New Yorker Stock Exchange. Und zeitgleich mit New York auch an der Wiener Börse. Ein Novum für Wien. Direkt nach dem IPO an der New Yorker Börse ab circa 15:30 Uhr ist der Titel auch im global market hierzulande erhältlich. Uber wird mit dem Börsengang zu einem der größten Tech-Listings weltweit. Die Zahlen die Uber vorlegt, sind jedenfalls fast zu unglaublich, um damit zu hoffen, bei Anlegern anzukommen. Und trotzdem dürfte die Anleger sich um die Aktie reißen. Verkauft werden nicht große Gewinne, sondern große Hoffnungen.



90 Milliarden Dollar für eine App?

Der erwartete Börsenwert: Ganze 90 Milliarden Dollar. Und das alles am Ende des Tages für eine App am Smartphone. Dahinter stehen keine Fabriken, keine Maschinen, nichts. Die Mitarbeiter sind selbstständige Fahrer, die mit ihren eigenen Autos Kunden chauffieren. Damit das Geschäft zustande und abgewickelt wird, brauchen sie die App. That´s it.

Die Summe um die es beim Börsengang geht, ist schon deshalb nicht ohne, weil die Firma keinen Cent Gewinn schreibt. Im ersten Quartal 2019 betrug der Umsatz von Uber drei Milliarden Dollar und machte dabei einen Verlust von einer Milliarde. Und das obwohl Anleger schon 20 Milliarden Dollar in das Unternehmen gebuttert haben und dieses ebenso wieder im Nirvana verpufft ist. Der aktuelle Schuldenberg des findigen Fahrtendienstes: 6,9 Milliarden Dollar

Das dürfte auch noch länger so bleiben. Selbst Uber-Boss Dara Khorowshahi warnte kürzlich davor, dass das Unternehmen noch Jahre Verluste einfahren dürfte.



Vorbild Amazon

Die Anleger werden wohl sich wohl trotzdem auf den Titel stürzten, denn es gibt ein Unternehmen, dessen Bilanz zum Börsenstart ebenfalls tief Rot war: Amazon. Diese Hoffnung lässt auch Khosrowshahi immer wieder in den Roadshows für die Aktie einfließen. Schließlich kam auch Amazon erst nach langer Zeit in die Gewinnzone. Im vergangenen Quartal waren es drei Milliarden Dollar. Die Durststrecke scheint nachhaltig hinter dem Online-Versandhaus zu liegen.



Exoten in Wien: Morgen startet Vegan-Aktie, Afrika-Onlinehändler und Vidoekonferenz-Profi

Der Reigen an ungewöhnlichen Neuzugängen an der Wiener Börse geht morgen munter weiter . Neu im Programm sind die Aktien der Unternehmen Beyond Meat (veganer Fleischersatzhersteller), Jumia Technologies (afrikanischer Onlinehändler) und Zoom Video Communication (Serviceanbieter für Videokonferenzen).



Und es wird erstmals im global market auch untertägig gehandelt. "Anleger haben an der Wiener Börse die Chance, parallel zum Geschehen am amerikanischen Markt, internationale Investment-Chancen kostengünstig zu handeln“, sagt Börsenvorstand Christoph Boschan.

620 internationale Aktien bereits handelbar

Das Segment global market der Wiener Börse bietet Anlegern derzeit über 620 internationale Aktien aus 26 Ländern. Statt sich nach Zeitzonen richten zu müssen, können sie am vertrauten Marktplatz zu Inlandsgebühren und heimischen Handelszeiten (9:00 bis 17:30 Uhr) handeln und Informationen in ihrer Muttersprache einholen. Das internationale Segment erfreut sich starker Nachfrage und wurde innerhalb von zwei Jahren zum zweitstärksten Börsensegment in Wien. Drei Market Maker (Baader Bank, Lang & Schwarz sowie Raiffeisen Centrobank) sorgen mit Zusatzliquidität für attraktive Preisen.