Nach den kräftigen Zugewinnen an den US-Börsen in der Nacht auf Mittwoch, richtet sich der Blick gespannt nach Asien und nach Europa. Die Börsen in Asien haben mit geringen Gewinnen geschlossen. Europas Börsen eröffneten am Mittwoch erholt gegenüber dem Vortag und konnten ebenso hinzugewinnen.

Frankfurt am Main. Die US-Börsen haben am Dienstagnacht (MEZ) mit kräftigen Zugewinnen geschlossen. Wobei es zuvor ein kräftiges auf und ab gegeben hatte. Die Leitindices Dow Jones, S&P 500 sowie Nasdaq Composite haben mit Zugwinnen von 2,33 Prozent, 1,74 Prozent und 2,11 Prozent höher geschlossen als noch am Vortag, als sich nach bereits mehreren Tagen in Folge ein Crash abgezeichnet hatte. Experten nannten daher bereits den Montag als "Grey Monday". Doch die Abwärtsbewegung konnte vorläufig gestoppt werden.

Die Anleger in Asien trauen der Entwarnung nocht nicht richtig. In der japanischen Börse in Tokio schloss der Index der 225 wichtigsten Unternehmen des Landes, Nikkei 225, mit nur 0,16 Porzent plus gegenüber dem grauen Montag. Hang Seng in Hongkong kommt gar nur auf ein leichtes Minus von 0,89 Prozent.

Die Blicke waren daher auf die Börsen Europas gericht, wo es am Dienstag zunächst nach einem kaptilen Crash ausgesehen hatte, weil die Anleger auch am deutschen Aktienmarkt aus ihren Werten geflüchtet waren. Der deutsche DAX, der britische FTSE aber auch der Wiener ATX legen derzeit eine Pause bei der Talfahrt ein. Alle drei Leitindices konnten am Mittwoch wieder im grünen Bereich druchstarten, wenngleich die Verlust der vergangenen Tage noch nicht aufgefangen wurden.

Die Anleger hatten - wie berichtet - angesichts der Turbulenzen an den US-Börsen endgültig kalte Füße bekommen. In der Abwärtsbewegung, die keinesfalls durch die Fundamentaldaten zu begürnden sind, weil die Weltkonjunktur brummt, wurden aufgrund der hohen Kursverluste auch automatisch Order durch Computerprogramme ausgeführt, was die Abwärtsbeweung noch verstärkt hatte. Allerdings hatten die Börseexperten mit enem Rücksetzer gerechnet - allerdings sei der nun zu früh eingetreten, wie es unisono hieß.

Der DAX konnte nach einem freien Fall um über fünf Prozent Minus dann doch noch "nur" mit einem Minus von 2,32 Prozent bei 12.392,66 Punkten schließen. Seit seinem Rekordhoch bei 13.596 Punkten vor zwei Wochen hat der DAX nun fast 9 Prozent eingebüßt.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 09.40 Uhr mit plus 0,63 Prozent oder 21,50 Punkte bei 3.416,12 Einheiten.

Am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch im Schlepptau der tonangebenden US-Börsen auf Besserung. Der DAX rückte am Ende der ersten Handelsstunde um 0,62 Prozent auf 12.470,08 Punkte vor. Er erholte sich damit moderat von seinen Kursverlusten der vergangenen Tage, die sich am Vortag mit einem deutlichen Kursrutsch intensiviert hatten.

In London folgte der FTSE ebenso dem Trend: Gegen 11 Uhr (MEZ) notierte der Leitindex mit 0,4 Prozent plus bei 7169,29 Punkten.

In Wien gibt es Optimismus. Der heimische ATX startet ebenso verbessert in den Handel: Der Zugewinn ist mit 2,11 Prozent auf 3480,08 Punkten kräftig.

Die Nervosität unter den Anlegern bleibt außerdem hoch. Die als Angstbarometer angesehenen Volatilitätsindizes wie der VIX, der die Schwankungsbreite am breiten US-Markt ausdrückt, verbleiben auf einem außerordentlich hohen Niveau. Wie die Postbank betont, haben sich "die nervösen Hände noch nicht aus den Börsensälen verabschiedet". Es sei deshalb "zu früh, um jetzt schon das Ende der Korrektur auszurufen."