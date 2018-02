Bitcoin-Kurs stürzt ab unter die 9000-Dollar-Marke

Bei Bitcoins und anderen Kryptowähungen sacken die Kurse einmal mehr ab: Um über 1200 Dollar verliert der Bitcoin-Kurs an einem Tag und fällt unter die 9000-Dollar-Marke. Verbote und eine strengere Regulierung sollen das Zocken, Geldwäsche und sonstige kriminelle Machenschaften mit Kryptowährungen eindämmen. Nun hat Indien einen Vorstoß unternommen. Und der Strom fürs Bitcoin-Schürfen wird knapp.

Die Kryptowährung Bitcoin schafft die Trendumkehr nicht, obwohl die Notierung in der Vorwoche wieder deutlich von 9000 auf 11.000 Dollar anziehen konnte. Doch nun kommt erneut ein kapitaler Rückfall: am 1. Februar ist Bitcoin auf der Luxemburger Handelsplatform Bitstamp um über zwölf Prozent abgestürzt und notiert wieder bei 8920,90 Dollar (7136.99 Euro). Das aktuelle 24-Stunden-tief lag sogar noch tiefer bei 8820 Dollar.

Der bisherige Jahres-Tiefststand vom 17. Jänner 2017 an der Luxemburger Handelsplattform mit 9.222 Dollar wurde damit unterboten. Wer gehofft hatte, dass sich der Kurs erholen würde - kurz vor Weihnachten wurden Bitcoins um über 20.000 Dollar gehandelt - hat sich verzockt.

Der erneute Rücksetzer dürfte mit einer weiteren Ankündigung in Zusammenhang stehen, Kryptowährungen zu verbieten oder den Handel stärker zu regulieren. Indien will nämlich Bitcoin und Co für Bezahlvorgänge oder andere Transaktionen nun verbieten, wie Finanzminister Arun Jaitley heute angekündigt hat. Investitionen in Cyber-Devisen seien für Anleger aber nach wie vor möglich.

Die Regierung wolle Maßnahmen ergreifen, um Betrug und illegale Transaktionen mit den digitalen Währungen einzudämmen, fügte Bitcoin-Experte Kartik Shinde von der Beratungsgesellschaft EY hinzu.

Der Betrug mit Bitcoin & Co.

Indien steht schon länger auf Kriegsfuß mit Bitcoin & Co: Die Regierung stellt sie in mehreren Fällen in Zusammenhang mit betrügerischen Schneeballsystemen.

Die lokalen Finanzämter forderten zudem im Jänner Zehntausende Anleger von Cyber-Devisen zur Zahlung von Kapitalertragssteuern auf. Einer Erhebung zufolge sind in den vergangenen 17 Monaten Deals im Volumen von 3,5 Mrd. Dollar (2,81 Mrd. Euro) getätigt worden. Viele Investoren hätten dabei ihre Geschäfte gegenüber Behörden verschwiegen.

Strom wird knapp, teuer und abgedreht

Aber auch Stromkonzerne wollen dem Bitcoin-Schürfen nicht mehr länger billig Strom für das teuere Bitcoin-Schürfen liefern. Europas größter Energiekonzern Enel hat die nach billigem Strom gierenden Bitcoin-Schürfer abblitzen lassen. Enel habe keinerlei Interesse daran, Strom für die Produktion von Kryptowährungen zu liefern, teilte der italienische Stromkonzern am Donnerstag mit.

Nach intensiven Analysen habe Enel festgestellt, dass das Bereitstellen von Strom für dieses sogenannte Mining nicht in die Geschäftsstrategie von Enel passe.

Und genau das wird nun zum Problem für die prominenteste Kryptowährung Bitcoin. Um die Cyberdevise herzustellen müssen Hochleistungscomputer den ganzen Tag lang komplexe Algorithmen berechnen, bei denen sie viel Strom brauchen. Einige Experten schätzen, dass dabei in einem Jahr so viel Strom verbraucht wird, wie das Land Dänemark im gleichen Zeitraum benötigt.

Abgesehen von den teilweise kriminellen Machenschaften will auch die Regierung Chinas der Branche den Strom abdrehen. Für die Bitcoin-Spekulanten ein Schlag, weil sich im Reich der Mitte zahlreiche Rechenzentren für das Mining befinden.

Brancheninsidern zufolge sind deshalb viele Unternehmen auf der Suche nach neuen Stromquellen und nähmen vor allem die skandinavischen Länder ins Visier. Dort ist der Strom viel günstiger als etwa in Deutschland, viel Energie wird mit Wind und Wasser produziert.

Doch führt der Weg auf der Suche nach billigem Strom auch nach Übersee. Die kanadische Energiefirma Hydro Quebec erklärte kürzlich etwa, sie erhalte täglich Dutzende Anfragen. Den dafür notwendigen Bedarf an Strom für das Kryptowährungs-Mining könne der Stromhersteller aber nicht decken.

Die Kontrolle

Immer mehr Notenbanken, Regierungen und Aufsichtsbehörden warnten zuletzt vor Kryptowährungen, die noch weitgehend unreguliert sind. China und Südkorea haben die Daumenschrauben bereits angezogen und erwägen ein komplettes Handelsverbot. Auch Finanzaufseher in Europa und den USA wollen die Branche stärker unter Kontrolle bringen.

Eine ähnliche Entwicklung war bei den zunehmend beliebten Bitcoin-Alternativen Ether und Ripple zu beobachten.

Gegenüber dem Höchststand vom Dezember 2017 bedeutet der jüngste Kursrutsch bereits zum zweiten Mal binnen weniger als zwei Wochen einen Verlust von rund 50 Prozent.

Und wer auf Bitcoin setzt, muss starker Nerven haben. Der Kurs ist - wie auch Kritiker immer wieder gewarnt haben - weiterhin extrem volatil. So etwa auch Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny, im trend-Interview, in dem er Bitcoins als "spekulativ, volatil und unseriös" bezeichnete.

Die Kritik an der Kryptowährung Bitcoin bekräftigte Nowotny heute einmal mehr mit dem Stichwort Geldwäsche. Es brauche eine gesetzliche Regelung.