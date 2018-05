Anleger zittern vor Italien. Dort könnte eine neue Regierung zum Alptraum werden. Aber auch beunruhigende Konjunktursignale in der Eurozone und neue Äußerungen Trumps lassen Anleger aus Anleihen und Aktien flüchten. Wovor Analysten jetzt warnen.

Bei den Anleger der Eurozone geht wieder die Angst um. Aus Deutschland kommen beunruhigende wirtschaftliche Konjunktursignale.Die größte Gefahr droht derzeit aus Italien. Die Angst vor einem harten Konfrontationskurs der künftigen italienischen Regierung gegen die EU hat Anleger in den vergangenen Tagen dazu veranlasst Staatsanleihen des Lands aus den Depots zu werfen. Die Renditen der zehnjährigen Staatspapiere und damit die Refinanzierungskosten des hoch verschuldeten Lands stiegen so auf ein 14-Monats-Hoch von 2,45 Prozent an.



Italien ist die Achillesferse der Eurozone



Das neue Regierungsprogramm der Rechtspopulisten liest sich wie ein Horrorkrimi für die Europäische Union. Sie fordern etwa einen Erlass der Staatsschulden von der EU in Höhe von 250 Milliarden Euro. Die EU-Kommission warnte vor Ansteckungsgefahren in der Eurozone. Auch viele Investoren sehen dieses Risiko, weshalb in den vergangenen Tagen die Renditen der spanischen und portugiesischen Staatsanleihen leicht anzogen. "Italien ist die Achillesferse der Eurozone", fasste Analyst Eugen Keller vom Bankhaus Metzler die Stimmung zusammen. Statt, wie im Regierungsentwurf Wahlversprechen zu geben, die bis zu 170 Milliarden Euro kosten könnten, fordert die EU Strukturreformen und das Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu halten.



Das volle Ausmaß wird sich erst zeigen



"Möglicherweise geht von der künftigen Italo-Regierung sogar der europäische Markt insgesamt betroffen sein, warnt etwa die britische Investmentgesellschaft Columbia Threadneedle in einem aktuellen Kommentar. „Das volle Ausmaß des Schadens wird sich erst zeigen, wenn das prekäre Regierungsprogramm in Politik umgesetzt wird“, schreibt Adrian Hilton, Leiter des Bereiches globale Zinsen und Währungen bei Columbia Threadneedle.

Die Renditen der spanischen und portugiesischen Staatsanleihen lagen mit 1,4 beziehungsweise rund 2 Prozent deutlich unter der ihrer italienischen Pendants. Anfang Mai waren sie mit 1,3 beziehungsweise 1,68 Prozent aber noch erheblich niedriger.

Spanischen und portugisischen Anleihen droht Dominoeffekt

Insgesamt seien die Marktreaktionen bis jetzt moderat, sagte ein Händler. "Aber wenn es mal richtig kracht, dürften auch die Spanier und Portugiesen das massiv zu spüren bekommen." Noch setze der Markt darauf, dass die EU das zu verhindern wisse. Dennoch profitiere Deutschland von seinem Status als sicherer Anlagehafen. So stieg der Kurs der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen am Mittwoch um 62 Ticks auf 100,04 Punkte, was im Gegenzug die Rendite zeitweise unter 0,5 Prozent von 0,56 Prozent am Dienstagabend drückte.

Für weitere Nervosität an den Märkten sorgt auch, dass die künftigen Regierungsparteien Italiens den Verbleib in der Eurozone in Frage stellen. „Die Preise europäischer Vermögenswerte reagieren nach wie vor empfindlich auf steigende Risiken, dass die Eurozone auseinanderbrechen könnte", so Hilton von Columbia Threadneedle

Die Experten der Investmentgesellschaften gehen jedoch nicht davon aus, dass die Eurozone durch eine neue rechtspopulistische Regierung einem existenziellen Risiko ausgesetzt sei. Denn verfassungsrechtliche Hürden erschwerten einen Austritt des Landes aus der Union, auch wenn die öffentliche Meinung in diese Richtung tendiere.

Stimmung der Unternehmen trübt sich seit Monaten ein

Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Mai den vierten Monat in Folge eingetrübt. Für viele Anleger eine unerwartet negative Überraschung. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um ein Punkte auf 54,1 Punkte. Damit wurde der tiefste Stand seit November 2016 erreicht. Analysten hatten damit gerechnet, dass sich der an den Finanzmärkten stark beachtete Stimmungsindikator stabilisiert und die Sorgen vor einem Abflauen des Wachstums nachlassen.

Anleger am Geldmarkt reduzierten ihre Wetten auf eine erste Zinserhöhung der EZB Mitte nächsten Jahres.

US-China-Handelskonflikt erst am Anfang?

Die Aussichten bleiben auch weiterhin von vielen Unsicherheiten überschattet. Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, die Verhandlungen mit China wegen des Handelskonflikts stünden erst am Anfang stünden, sorgten an den Börsen ebenfalls für Verunsicherung.