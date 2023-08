Anlegen mit echter Intelligenz

ÜBERTREIBUNG. Per Expressticket zum Reichtum? Oder doch auf der Überholspur in die Apokalypse? Seit dem Debüt von ChatGPT im Herbst ist die Gesellschaft uneins darüber, ob künstliche Intelligenz nun die nächste Dotcom-Boom wird oder vielleicht doch die Welt an ihren Abgrund führt. Beide Lager schießen am Ziel vorbei. KI verschafft Anlegern neue Möglichkeiten. Sie verheißt aber weder eine völlig neue Welt noch den Niedergang der alten.

Um KI ranken sich wilde Geschichten, die Begeisterung und Angst zugleich auslösen. Die Realität ist weit profaner. KI ist schlicht maschinelles Lernen, also programmierte Algorithmen, die gelernt haben, Texte, Bilder, Videos und Codes zu generieren, indem sie dafür Unmengen an verfügbaren Daten nutzen.

Bei ChatGPT und anderen Sprachmodellen handelt es sich um generative KI, die auf einfache User-Inputs fast menschliche Antworten geben. Sie wirken intelligent, weil sie Fragen beantworten und Texte schreiben, sie geben jedoch nur wieder, was der programmierte Rahmen erlaubt.

Wir erleben viel Angst und Hype zugleich. Nach einer PWC-Umfrage im März glauben 63 Prozent der Österreicher, dass KI die Gesellschaft revolutionieren wird. 67 Prozent haben aber wenig Vertrauen in KI und empfinden ihre Präsenz als besorgniserregend.



Unternehmen sehen nur wenig Nutzen im Einsatz von KI.



Viele fürchten sich vor KI-Deepfake-Formaten, Telefonbetrug, Cybercrime und einer möglichen KI-Investitionsblase. Manche warnen sogar vor einer Auslöschung der Menschheit durch KI. Ihre Anhänger schwärmen gleichzeitig davon, dass KI die Welt retten und frühe Investoren sehr reich machen wird.

Beide Seiten übertreiben. Der Einfluss von KI auf Jobs, Sicherheit oder die Macht der Techriesen kann heute nicht vorhergesehen werden. Es kann Gutes entstehen, aber auch Schlechtes. Oder beides! Oder es könnte alles im Sande verlaufen wie selbstfahrende Autos oder der Hype um den 3D-Druck - Sie erinnern sich?

Das Hintergrundrauschen

Wie dem auch sei, die KI-Zukunft wird sich langsam entwickeln. Technologische Innovation ist über viele Jahre unvorhersehbar. Für Aktien, die sich auf die Erträge in drei bis 30 Monaten konzentrieren, ist das Hintergrundrauschen.

KI-Betrug birgt Risiken. Aber abgesehen vom neuen Design sind die Betrugsmaschen strukturell gesehen alte Bekannte.

Ja, die KI-Begeisterung verhalf weltweit den Tech-Aktien zu 33,9 Prozent Wachstum seit Jahresbeginn, meist über Halbleiter, die für KI wesentlich sind und um 56,3 Prozent nach oben schossen. Die aktuelle Führung der Tech-Unternehmen hängt jedoch stärker mit einem qualitativen Wachstum und der Erholung von ihrem starken Rückgang 2022 zusammen.

Bedenken Sie: Das schleppende globale Wachstum und kleine Kontraktionen in Q4 und Q1 sorgen weiterhin für Rezessionssorgen. Echte Allwetter-Wachstumsaktien sind selten - daher werden sie jetzt kräftig in die Höhe getrieben.

Die mit KI verknüpften Tech-Unternehmen sind Teil davon, bringen aber keine echten Gamechanger. Nach der Befragung Hunderter Unternehmen kann ich sagen, dass der praktische Nutzen von KI größtenteils simpel ausfällt, zum Beispiel in Form von Automatisierung repetitiver Aufgaben im Backoffice oder im Marketing.

Die Warnung vor dem KI-Ratespiel

KI ist auch nichts Neues. Das Austrian Research Institute for Artificial Intelligence in Wien wird im nächsten Jahr 40 Jahre alt! Tech-Start-ups, die KI im Visier haben, buhlten auch schon Jahre vor ChatGPT um Risikokapital. Technologieriesen setzten die hohen Gewinne ein, um teure KI-Anstrengungen zu finanzieren, denn auch die notwendige Rechnerleistung ist mit massiven Kosten verbunden. Die Großen bei Chips, Software, Datenanalyse und -suche befinden sich schon länger in der Poleposition.

Doch jetzt auf langfristige Gewinner zu setzen, wäre unvernünftig. Wenn ich könnte, würde ich!

Aktuell ist eher Bescheidenheit gefragt. Bei reinen KI-Titeln einzusteigen, würde bedeuten, dass man versucht, zu erraten, welches Start-up mit künftigen Gewinnen seine hohe Bewertung rechtfertigen wird. Viele sind kleine Privatunternehmen - illiquide mit vagen Bewertungen. Vorsicht!

Ein gewisses Engagement in KI könnte durchaus vorteilhaft sein. Lassen sie es aber bei Aktien- oder Sektorenentscheidungen nicht zum allein maßgeblichen Kriterium werden. Intelligentes Anlegen heißt heute, hochwertiges Wachstum anzustreben. Wenn KI dieses Wachstum teilweise befeuert, okay. Sonst halt nicht.