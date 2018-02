Wissen schafft Anlagevorsprung

Quartalsausblick. Ingo Jungwirth, Volkswirt der BAWAG P.S.K. gibt Anlegern Markteinblicke.

Die Wirtschaft ist wieder auf der Überholspur. Erste Prognosen gehen davon aus, dass 2018 die heimische Wirtschaft um drei Prozent wachsen wird. In der Eurozone ist im neuen Jahr ein Wachstum von über zwei Prozent und global sogar von vier Prozent zu erwarten.

Auch die Arbeitslosenquote sinkt in den meisten Ländern Europas und die Staatsverschuldungsquote der Eurozone geht insgesamt zurück.Insgesamt sind die Bilanzen der Unternehmen solide und auch der europäische Bankensektor zeichnet sich wieder durch eine höhere Stabilität aus.

Niedrige Inflation

Im Durchschnitt lag die Inflation der Eurozone seit Amtsantritt Mario Draghis bei 1,2 Prozent. Obwohl der Wirtschaftsmotor brummt, setzt die Europäische Zentralbank weiterhin auf ihre Null-Zins-Politik.

Das hohe Wirtschaftswachstum gepaart mit niedrigen Zinsen führt zu einer herausfordernden Marktsituation: Risikoarme Anlageformen wie Sparbücher oder auch Staatsanleihen können aufgrund der niedrigen Zinsen nicht einmal die Kaufkraft des Vermögens erhalten.

Börsenboomen

Wer heute zumindest einen Ertrag auf dem Niveau der Inflationsrate von 2,1 Prozent erzielen will, muss auch mehr Risiko in Kauf nehmen. Eine Möglichkeit, höhere Erträge zu erzielen, bietet derzeit der Aktienmarkt. In den vergangenen zwölf Monaten konnten der österreichische Leitindex ATX um beachtliche 34 Prozent, der deutsche DAX um über 12 und der EuroSTOXX 50 um über 10 Prozent zulegen. Die Märkte sind bereits gut gelaufen, aber es sind weder Überhitzungstendenzen noch eine Abschwächung des soliden Wachstums auf globaler Ebene erkennbar.

Strategie zum Erfolg

Nur mit der richtigen Strategie und den entsprechenden Produkten wie zum Beispiel Investmentfonds lässt sich am Börsenparkett auch mit einem überschaubaren Risiko Geld verdienen.

© MICHAEL STELZHAMMER

