Aktienfonds: Tipps für Anleger in ETFs

Exchange Traded Funds (ETFs) gelte als risikoarm. Investments in die passiven Anlagefonds sollten dennoch überlegt sein.

Exchange-Traded-Funds (ETFs), haben in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Im Aktienfonds-Bereich liegt ihr weltweiter Marktanteil bereits bei 40 Prozent. Anleger sollten jedoch auch der Risiken bewusst sein.

ETFs, Exchange-Traded-Funds, sind die Stars unter den an den Börsen gehandelten Aktienfonds. Kein Wunder: Mit diesen Fonds, die seit 2017 auch an Wiener Börse angeboten werden, sind Wertpapier-Investments einfacher, transparenter und günstiger geworden.

Der Clou an den ETFs ist, dass sie Börsen-Indizes - etwa den Dax oder ATX - abbilden und mit diesen steigen oder fallen. Dabei wird das Risiko auf mehrere Werte gestreut und die Kosten reduziert weil kein aktives Fondsmanagement betrieben werden muss. ETFs können Indizes auf unterschiedliche Arten nachbilden: Entweder in der ganzen Breite, also mit allen Einzeltiteln oder bei einer repräsentativen Replikation teilweise durch die systematische Auswahl bestimmter Titel.

Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich mahnt Privatinvestoren jedoch zur Vorsicht und verweist auf eine 2016 durchgeführte Studie, für die die Performance von Kunden eines deutschen Online-Brokers analysiert wurde. Fast 7.000 Depots wurden ausgewertet und daraufhin untersucht, ob der Einsatz von ETFs einen positiven Effekt auf das Anlageergebnis hat. „Das Ergebnis war ernüchternd: Mit ETFs erzielten Anleger deutlich schlechtere Resultate als mit ihren übrigen Wertpapieren. Der Performanceunterschied lag bei 1,16 Prozent pro Jahr und war darüber hinaus auch statistisch signifikant“, meint Nemeth und weist auf vier Punkte hin, die Anleger in ETFs beachten sollten.