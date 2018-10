Beim Internet haben US-Firmen wie Google und Facebook die Nase vorne, bei künstlicher Intelligenz für Industriefirmen ist es Europa. Anis Lahlou-Abid, Spezialist für Tech-Aktien bei JP Morgan, erklärt welche europäischen Unternehmen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz für die Industrie zu den Gewinnern zählen.

Was sich derzeit bei der Digitalisierung der Industrie abspielt, ist atemberaubend. So tüftelt Siemens an der digitalen Fabrik. Auf diese Weise sollen ganze Werke virtuell konzipiert, getestet und gesteuert werden. Der österreichische Stahlkonzern Voest forscht daran Bahnstrecken zu digitalisieren und will so herauszufinden, wie Schienen auf Wetter und Belastung reagieren. Doch auch auf vielen anderen Wegen hält die Digitalisierung in der Industrie Einzug. Anleger können von dieser Entwicklung profitieren, vor allem in Form von europäischen Aktien.

Drei der vier größten Industrie-Tech-Konzerne stammen aus Europa

Denn bei künstlicher Intelligenz für Industrie-Unternehmen sind nicht wie beim Internet US-Firmen führend. „Europäische Firmen dominieren bei der Digitalisierung der Industrie“, so Anis Lahlou-Abid, Spezialist für internationale Aktien bei JP Morgan, der anlässlich einer Investmentkonferenz des Asset Managements in London zu diesem Thema sprach. Unter den vier größten Industrie-Software-Herstellern der Welt ist nur ein US-Unternehmen, alle anderen stammen aus Europa. Das größte ist der deutsche Konzern SAP, gefolgt vom US-Unternehmen Oracle, auf Platz drei rangiert der deutsche Konzern Siemens und dahinter Dassault Systémes aus Frankreich. Doch auch andere europäische Konzerne zählen zu den Gewinnern der Digitalisierung. Fondsmanager Lahlou-Abid hat mehrere davon in JP Morgan Fonds, wie etwa im Europe Dynamic Technologies Fund.

Daussault Systemes: Das menschliche Herz schlägt in 3D

Einer der spannendsten Player auf dem Feld der Industrie 4.0 ist das französische Software-Unternehmen Dassault Systémes (ISIN: FR0000130650) . Das Unternehmen mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro, ist bekannt für seine 3D Designs. Der Konzern, der durch die Schaffung virtueller Welten Innovationen erlebbar macht, hat es so zum größten Hersteller ohne Fabriken geschafft. Dieser ist weltweit führend bei 3D-Software, wovon Ingenieure, Designer oder alle, die Teile am PC entwerfen, profitieren. So designen die Franzosen beispielsweise für den US-Biotechkonzern Amgen Proteine und Moleküle. Daussault ist es auch gelungen einen 3D-Simulator für ein menschliches Herz zu schaffen. Mit dem Modell können Medizingerätehersteller, Forscher und Mediziner virtuelle Tests durchführen und Herzreaktionen in einer Weise visualisieren, die bisher nicht möglich waren.

Virtuelle Dessous

Für den französischen Dessous-Hersteller La Perle entwickelt und testet Daussault digitale BHs in 3D. So werden BH mit perfekter Passform entwickelt, noch bereits das erste Stück für die jeweilige Kollektion überhaupt genäht wird. Weitere Kunden sind das Modelabel LVMH oder Under Armour. Modefirmen wollen durch 3D-Simulationen aufgrund der großen Vielfalt bei Entwicklungen von Kollektionen die Einführungszeit senken und Innovationen steigern. Investitionen sollen sich so schneller rechnen. Der Gesamtmarkt im Modesegment für 3D-Simulationen von Kollektionen beziffert Dassault mit mehreren Milliarden Dollar. „Generell ist das Einsatzgebiet solcher 3D-Anwendungen endlos“, so der JP Morgan-Technologie-Experte. Der Konzern arbeitet für über 220.000 Kunden jeder Größe und in unterschiedlichen Branchen in mehr als 140 Ländern.

Daussault: Highflyer an der Börse

Daussault, der an der französischen Börse notiert, hat seinen Börsenwert in den vergangenen fünf Jahren um fast 180 Prozent gesteigert. Alleine im Vorjahr hat der Aktienkurs um gut 50 Prozent zugelegt. Ähnliche Aktien aus der Software-Branche kletterten im Schnitt nur um rund 17 Prozent. JP-Morgan Fondsmanager Lahlou-Abid hält wachstumsstarke Titel wie diesen aber trotz hoher Kursanstiege langfristig weiterhin für Investoren attraktiv. Das KGV wird für 2019 auf 32 geschätzt, ein ähnlich hoch Niveau wie aktuell.

Airbus: Die 1.000 Prozent-Aktie

Zu den großen Gewinnern der Digitalisierung zählt nach Einschätzung von JP Morgan auch der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus. Die Aktie steigt seit zehn Jahren fast kontinuierlich und hat seither um fast 1.000 Prozent zugelegt. UBS und JP Morgan haben die Aktie dennoch wieder zum Kauf empfohlen. Kursziel: 130 Euro. Aktueller Kurs: 101 Euro. Der jüngste Kursrutsch bietet ihrer Ansicht nach eine gute Kaufgelegenheit. Nicht nur wegen der steigenden Produktion für den neuesten Airbus A330neo und der Planung einer neuen, kleinen Super-Langstreckenversion, auch in Sachen Digitalisierung ist das Unternehmen vorne dabei.

Airbus spart Maserati durch die Herstellung digitaler Autostudien hohe Kosten

Airbus nutzt die Informationen seiner F&E-Abteilung nicht nur für die eigene Produktion, sondern beispielsweise auch für Kooperationspartner Maserati. Der Techkonzern unterstützt den Autobauer durch seine Know how bei künstlicher Intelligenz die Kosten zu senken. So erstellt Airbus Konzeptautos für den italienischen Luxusautoproduzenten digital und spart dem Autohersteller so 30 Prozent der Kosten. Durch die Digitalisierung von Konzeptmodellen kann die Phase bis zum Marktstart von 30 Monaten auf 16 Monate reduziert werden. „Je schneller neue Modelle auf den Markt kommen, umso niedriger die Kosten“, erklärt Lahlou-Abid von JP Morgan. Airbus bietet auch Sicherheitslösungen für Cybersecurity und schützt so unter anderem große europäische Institutionen. Das erfolgt mittels hochautomatisierter Überwachung, Warnung, Erkennung und Reaktion bei Bedrohungen.



Rolls Royce verkauft Maschinen, die so niemals kaputt werden



Rolls Royce baut Maschinen, die nie kaputt werden und tüftelt an autonom fahrenden Schiffen

Tief in die Digitalisierung der Industrie ist auch der britische Auto-, Schiff- und Luftfahrtsspezialist Rolls Royce eingetaucht. So setzt das Unternehmen für Maschinen bereits Sensoren ein, die frühzeitig vor Verschleiß warnen. Lahlou-Abid: „Rolls Royce verkauft bereits Maschinen, die so niemals kaputt werden.“ Das Unternehmen stellt nicht nur Luxusautos und Triebwerke für Flugzeuge her, sondern ist auch einer der großen Player in der internationalen Schifffahrtsindustrie. Als solcher hat das Unternehmen nun angekündigt gemeinsam mit Intel selbstfahrende Schiffe zu entwickeln, die so zu riesigen fahrenden Datencenter werden. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz bereits dafür um die Handelsschifffahrt sicherer zu machen. Der Konzern greift dazu auf Informationen von Radar, Wärmebild- und HD-Kameras, Daten von Satelliten und Wetterprognosen zurück. Rolls Royce ist dazu in der Vergangenheit bereits eine Partnerschaft mit Google eingegangen, um so mit Hilfe neuronaler Netzwerke intelligente Systeme zu entwickeln, um so Schiffe sicherer zu machen, die Forschung für die autonome Schifffahrt einzuleiten und Real-Time-Daten besser analysieren zu können.

RR-Aktie: Kurzfristige Risiken, langfristige Chancen

Die Aktie des britischen Unternehmens kletterte in den vergangenen zehn Jahren um 260 Prozent. Kurzfristig warnen Aktien-Experten zwar vor neuerlichen Rücksetzern auf bis zu 800 Pfund. Doch mittel- bis langfristig hat das Unternehmen hohes Kurspotential. Der Konzern investiert zum einen stark in Forschung und Entwicklung, setzt aber auch den Rotstift an. So sollen 4.600 Mitarbeiter gekündigt werden und so bis 2020 rund 454 Millionen Euro gespart werden. Derzeit schlagen sich jedoch noch die Schwierigkeiten mit dem Antrieb für Boeings Prestigeflieger 787 Dreamliner mit hohen Kosten zu buche. Börsianer legten ihren Fokus jedoch auf das Geschäft abseits der Sonderbelastungen. Denn im Tagesgeschäft lief es dank der brummenden Flugzeug- und Antriebssparten bestens. Nach Verlusten in den Vorjahren soll Ende 2018 bereits wieder ein Gewinn stehen. Bereinigt um Sondereffekte stellt Rolls-Royce für das Gesamtjahr einen operativen Gewinn von 350 bis 550 Millionen Pfund in Aussicht.

Mit diesen Fonds auf Digitalisierungsspezialisten in Europa setzen

Bei den Investmentfonds von JP Morgan ist beispielsweise Airbus imJP Morgan Europe Dynamic Fonds (ISIN: LU0119062650999). unter den zehn größten Positionen. Der Fonds erzielte in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von insgesamt 39,3 Prozent. Im Europe Dynamic Technologies Fund von JP Morgan (ISIN: LU0104030142 ) ist Daussault Systems einer der größten Holdings im Depot. Die annualisierte Wertentwicklung des Fonds liegt seit über zehn Jahren bei 10,2 Prozent. Einer der drei Fondsmanager der beiden Fonds ist jeweils Lahlou-Abid.