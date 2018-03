EZB findet Franken-Intervention der SNB "okay"

Die EZB ist laut Direktoriumsmitglied Benoit Coeuré “wegen der Schweizer Interventionen” am Devisenmarkt nicht besorgt.

“Wir sehen” von den Devisenaktivitäten der Schweizerischen Nationalbank “keine negativen Übertragungseffekte auf den Euroraum”, sagte Coeuré am Dienstagabend auf einer Podiumsdiskussion in Washington. “Das ist okay, solange es andere Regionen nicht stört.”

Da es keine Inflationsgefahr gebe, sei die Franken- Deckelung der SNB sehr wichtig, sagte SNB-Vizepräsident Jean- Pierre Danthine im vergangenen Monat. Er bezeichnete den Mindestkurs von 1,20 Franken je Euro als “absolute Notwendigkeit”. Am Mittwochmorgen war der Schweizer Franken zum Euro wenig verändert bei 1,2170 Franken.

Coeuré sagte auch, dass großvolumige Wertpapierkäufe wie die der Federal Reserve und der Bank of England für die EZB keine “wirksame Option” seien.

“Ich sehe im Euroraum keinen Spielraum für eine ähnliche Bilanzausweitung über direkte Käufe wie wir sie in den USA oder beispielsweise in Großbritannien erlebt haben angesichts der fragmentierten Finanzmärkte, der weniger tiefen und weniger liquiden Hypothekenmärkte etc.”, sagte Coeuré nach seiner Rede am Peterson Institute for International Economics.

Coeuré sagte auch, es gäbe Grund zur Sorge, wenn Länder offen eine Schwächung ihrer Währung verfolgen würden, um ihre Wirtschaft anzukurbeln. “Es würde Grund zur Sorge bestehen, wenn Länder direkt und offen Abwertungen aus Wettbewerbsgründen verfolgen, insbesondere über große Käufe von ausländischen Vermögenswerten”, sagte Coeuré.

Zwar sei der Wechselkurs kein Ziel für die EZB, jedoch berücksichtige die in Frankfurt angesiedelte Notenbank dies und könnte Maßnahmen zum Ausgleich von Devisenbewegungen ergreifen, wenn diese den Inflationsausblick beeinträchtigen, sagte er.

Der Wechselkurs “ist für die Preisstabilität und das Wachstum von Bedeutung und daher Teil der allgemeinen Einschätzung der Angemessenheit des geldpolitischen Kurses”, sagte Coeuré. Wenn es “gegen das Ziel einer mittelfristigen Preisstabilität ist, könnte es ausgleichende geldpolitische Maßnahmen auslösen.”