USA produzieren erstmals mehr Flüssigtreibstoff als Russland

Wie die Internationale Energie-Agentur IEA am Donnerstag erklärte, erzeugen die USA im Sommerquartal erstmals seit rund zehn Jahren mehr flüssige Brennstoffe als Russland.

Die USA kommen den Angaben zufolge pro Tag auf 10,3 Millionen Barrel (das Fass zu 159 Liter) Öl und Flüssiggas sowie 0,9 Millionen Barrel Biosprit - zusammen also 11,2 Millionen Barrel. Russland kommt insgesamt auf 10,8 Millionen Barrel, weil es so gut wie keinen Biosprit produziert.

Die in Paris ansässige IEA rechnet bereits seit längerem damit, dass die USA dank des umstrittenen Fracking innerhalb von nur fünf Jahren Saudi Arabien und Russland als weltgrößte Ölproduzenten ablösen. Mit der aus Umweltschutzgründen umstrittenen Fördertechnik werden Wasser, Chemikalien und Sand unter hohem Druck in Schiefergestein gepresst, um dieses aufzubrechen und so Öl- und Gas-Reserven zu erschließen.