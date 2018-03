2. Fresenius Medical Care

Fresenius SE & CO KGAA, der größte deutsche Krankenhausbetreiber, ist mehrheitlich an dem auf Nierendialayse spezialisierten Unternehmen Fresenius Medical Care beteiligt – und hier sind die Kursgewinne gar noch größer: um 57,09 Prozent legte die Aktie des Unternehmens auf 78,54 Euro zu. An der Börse ist das Unternehmen mit seinen knapp 100.000 Mitarbeitern 24,4 Milliarden Euro wert – zum Vergleich: Fresenius SE kommt auf 29,83 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, bei mehr als doppelt so vielen Mitarbeitern (216.275 per 31.12.2014). Die Hälfte der von Bloomberg befragten Analysten rät zum Halten der Aktie, AlphaValue empfahl am 8.4. zum Reduzieren.