Die Leuchte

Zumtobel ist gemessen an der Jahresperformance der Superstar der ATX-Werte: plus 40,6 Prozent seit Jahresbeginn. Neue Besen kehren, vulgo leuchten offenbar gut. Ex-Infineon-Chef Ulrich Schumacher ist seit genau einem Jahr der "Boss". Die Zumtobel-Familie hält 35,4 Prozent der Aktien, rund 50 Prozent der Aktien sind im Streubesitz, zwei institutionelle Anbieter halten etwas mehr als 5 Prozent. Sieben Analysten vergeben "buy", 4 "hold" und einer "sell". Höchstes Kursziel derzeit: 21 Euro. Die Aktie notiert zur Zeit bei 16,28 Euro. Sondereffekte von 20 Millionen Euro werden im kommenden Geschäftsjahr das Ergebnis trüben. Das KGV von derzeit 60,9 soll sich in 2015 auf 17,8 positiv entwickeln. 2016 ist ein KGV von 10,4 am Plan.