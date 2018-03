Elektrisierende Preise

Der Verbund-Konzern hat mit der Energiewende, vor allem mit dem extremen Preisverfall seine liebe Not. Der fallende Strompreis bringt Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber in Alarmzustand. 0,26 Prozent Plus seit Jahresbeginn sind nicht gerade das große Ding. Vorsichtig ausgedrückt: die Aussichten der Stromer insgesamt ist derzeit begrenzt. Sie wünschten sich nicht nur die Unterstützung, wie es etwa die Ökostrom-Produktion erhält, die aber noch einen geringen Anteil an der Gesamtproduktion ausmacht. Das PEG (1,39) und KGV (35,4) geben Hinweis auf Überwertung der Aktie. Der Kurs liegt bei derzeit 15,52 Euro. Urteil der Analysten: 6 "buys", 4 "holds" und 9 "sells".