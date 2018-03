Ein Packerl für Aktionäre

"Die Post bringt alles was", sagt NICHT ihr Chef Georg Pölzl. Der Oberpostler verspricht aber eine Dividende. Der Umbau der alten Post scheint geglückt. In Zeiten von E-Mail ist die Briefzustellung nicht mehr das große Geschäft. Der Ex-Monopolist hat trotz Konkurrenz beim Paketdienst eine fast bequeme Position hierzulande. Ungünstig, aus Anlegersicht: PEG: 2,73 - also überbewertet, das KGV beläuft sich auf 17,8. Noch ein Spruch: "Die Börse lügt nie." Die Post-Aktie hat seit Jahresgewinn 12 Prozent zugelegt, was auch den Finanzminister freuen wird - er hält über die Staatsholding ÖIAG 52,8 Prozent der Aktien.