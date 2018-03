voestalpine baut neues Werk in Südafrika und investiert 140 Millionen Euro in Forschung

Die voestalpine ist auf Expansionskurs: In Südafrika wird ein neues Werk eröffnet, in zwei Monaten soll in Georgia in den USA ebenso an einem neuen Standort für Karosserieteile mit der Produktion begonnen werden. Weltweit gibt der Konzern 140 Millionen Euro für Forschung aus.

Die voestalpine hat in East London (Südafrika) ein neues Werk für Automobilkomponenten eröffnet. Damit werde ein Standort "in unmittelbarer Nähe zu den Produktionsstätten namhafter Automobilhersteller" geschaffen, schreibt das börsennotierte Unternehmen in einer Aussendung am Donnerstag. In der Anfangsphase werden 30 Mitarbeiter rund 10 Mio. Euro pro Jahr erwirtschaften.

Erzeugt werden "hochkomplexe Karosserieteile wie beispielsweise pressgehärtete Querträger sowie Aluminium-Komponenten für Pkw-Türen". Weltweit investiert die Gruppe im Bereich Automotive in Südafrika sowie in zusätzliche Werke in China, den USA, Rumänien und Deutschland "deutlich über 100 Mio. Euro".

Forschungsbudget auf Rekordniveau

Außerdem liege das Forschungsbudget mit 140 Mio. Euro auf einem Rekordniveau. Die Voest betreibt laut Aussendung derzeit in Zusammenarbeit mit rund 70 Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen etwa 150 Forschungsprojekte in 21 Ländern.

In zwei Monaten soll in Cartersville (Georgia/USA) ein weiterer, wesentlich größerer Produktionsstandort für besonders feste Karosserieteile eröffnet werden. Das US-Werk wird 220 Mitarbeiter beschäftigen und die neue zentrale Basis der automotiven Aktivitäten der voestalpine in Nordamerika darstellen.