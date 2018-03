Telekom Austria: Halbjahresbilanz und Hauptversammlung zum Umbau

Bei der Telekom Austria wird sich in den nächsten Monaten einiges ändern. Nachdem die dem mexikanischen Multimilliardär gehörende America Movil die Kontrolle des Unternehmens übernommen hat stehen unter anderem im Aufsichtsrat weitreichende Veränderungen an. Einige der neuen Pläne werden am Donnerstag in einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aktionären präsentiert.

Für die Aktionäre der Telekom Austria (TA, WKN 588811, ISIN AT0000720008) stehen in den nächsten Tagen zwei wichtige Termine an. Am Mittwoch um 10:00 Uhr präsentiert der Vorstand, Generaldirektor Hannes Ametsreiter, Finanzvorstand Siegfried Mayrhofer und Technikvorstand Günther Ottendorfer, in der Firmenzentrale des Unternehmens das Halbjahresergebnis. Tags darauf stellt sich die Führungsspitze in einer außerordentlichen Hauptversammlung in der Wiener Stadthalle den Aktionären. Beide Termine können mit Spannung erwartet werden. Im 1. Quartal des Jahres 2014 musste die TA empfindliche Rückgänge im Geschäftsergebnis hinnehmen. Der Jahresüberschuss war um 26,5 Prozent auf 40,8 Millionen Euro gesunken, der Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ebenfalls um über 20 Prozent - exakt um 22,4 Prozent auf 148,9 Millionen Euro gefallen. Bei der Präsentation des Ergebnisses Mitte Mai ging der Vorstand von einem Umsatzrückgang von drei Prozent aus. Trotz allem wurde eine gleichbleibende Dividende von fünf Cent pro Aktie in Aussicht gestellt - nicht zuletzt deshalb, weil die vom Finanzminister fix im Budget eingeplant ist. Bei der Präsentation am Mittwoch wird sich zeigen, inwiefern sich die Prognosen vom Mai bewahrheiten. Die Wertpapierexperten von Berenberg haben erst vor wenigen ihr Kursziel von 7,15 Euro und die Bewertung "Hold" bestätigt. Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten einen Verlust von 63 Cent für das Jahr 2014, sowie Gewinne von 32 Cent, respektive 41 Cent für die beiden Folgejahre. LBWW hat ebenfalls das Kursziel von 7,15 Euro bestätigt, die Deutsche Bank gibt der TA gleichfalls ein "Hold". Etwas optimistischer schätzt UBS die Kursentwicklung bei der Telekom Austria ein. UBS hat das Kursziel bei acht Euro je Aktie festgesetzt. Tagesordnung der Hauptversammlung Auf der Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. August stehen vier Punkte: 1. Die Wahlen in den Aufsichtsrat: Hier wird America Movil nach der mehrheitlichen Übernahme der Kontrolle im Konzern weitere Plätze bekommen. Künftig werden vier mexikanische America-Movil-Manager im Telekom-Aufsichtsrat sein: Oscar Von Hauske Solis, Carlos Garcia Moreno, Carlos M. Jarque und Alejandro Cantu Jimenez. Für Slim im Aufsichtsrat sitzen weiters der österreichische Investor Ronny Pecik, die Unternehmensberaterin Elisabetta Castiglioni und neu zwei österreichische Manager des Zigarettenherstellers Philip Morris, Reinhard Kraxner und Stefan Pinter. Von der ÖIAG kommen deren Chef Rudolf Kemler und Günter Leonhartsberger, Direktor und Bereichsleiter Beteiligungsmanagement und Privatisierung in der ÖIAG. 2. Die Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bareinlage - eine Kapitalerhöhung um eine Milliarde Euro. 3. Diverse Satzungsänderungen: Unter anderem soll Generaldirektor Hannes Ametsreiter das Dirimierungsrecht verlieren, nachdem er bisher bei Stimmengleichheit im Vorstand entscheiden konnte. 4. Vergleiche mit ehemaligen Vorstandsmitgliedern - Forderungen und Rückforderungen aus den Korruptionsfällen der vergangenen Jahre. Konkret betreffen diese Vergleiche Einigungen mit Rudolf Fischer und Stefano Colombo, die rund fünf Millionen Euro kosten werden. Zuletzt wurde auch spekuliert, dass gegen den früheren Finanzvorstand Hans Tschuden wegen eines misslungenen Swap-Geschäftes Schadenersatzklagen erhoben werden.