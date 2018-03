Semperit zieht Großauftrag an Land

In den kommenden fünf Jahren werde Semperit über die Hälfte des gesamten RWE-Bedarfs an Stahlseilförderbändern liefern, teilte das Unternehmen am Montag mit. Das Auftragsvolumen belaufe sich auf rund 100 Millionen Euro.

Semperit fertigt Transport- und Förderbänder mit Textil- und Stahlkarkasse sowie mit schweren Stahlseilgurten für extreme Einsatzbereiche wie etwa im Bergbau oder in der Schwerindustrie. Gefertigt würden die Förderbänder in einem Semperit-Werk in Polen.