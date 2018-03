Samsungs Gewinn bricht fast um ein Viertel ein

Chinesische Konkurrenz, ein starker koreanischer Won und das erwartete iPhone 6 bereiten dem Handy-Marktführer aus Korea reichlich Kopfzerbrechen.

Der Höhenflug des südkoreanischen Won und mangelnde Nachfrage nach Smartphones setzen dem Elektronikriesen Samsung zu. Der operative Gewinn sei im zweiten Quartal um 24,5 Prozent auf 7,2 Billionen Won (5,2 Milliarden Euro) eingebrochen, teilte der Hersteller der "Galaxy"-Telefone am Dienstag mit. Das ist der niedrigste Milliardengewinn seit zwei Jahren; zwar wurde ein Rückgang erwartet, doch der Marktführer blieb noch dahinter zurück: Analysten hatten im Schnitt mit 8,3 Billionen Won gerechnet.

Der Smartphone-Branchenprimus leidet unter der Konkurrenz chinesischer Billiganbieter, die in den wachstumsstarken Schwellenländern Boden gut machen. Als großer Konkurrent gilt etwa Huawei: 2013 konnte das Unternehmen den Umsatz um 8,5 Prozent auf 239 Milliarden chinesische Yuan (27,8 Milliarden Euro) steigern; Netzwerkinfrastruktur ist für das chinesische Unternehmen noch ein wichtiges Geschäftsfeld, doch der Endkonsument - den auch Samsung mit seinen Smartphones adressiert - gewinnt an Bedeutung: Im Jahr 2011 wurden noch 20 Millionen Smartphones verkauft, 2013 waren es 52 Millionen – und heuer will Huawei bereits 80 Millionen Smartphones verkaufen.

„Wir erwarten jährlich zehn Prozent Wachstum bei Smarthones“, sagt Scott Sykes, Head of International Media Affairs bei Huawei: Laut Marktforscher IDC war Huawei 2013 bereits der drittgrößte Smartphone-Hersteller, mit einem Marktanteil von 4.9 Prozent – hinter Samsung und Apple, dicht gefolgt von LG. Zudem macht der Wechselkurs den Koreanern einen Strich durch die Rechnung: Der Won hatte in den vergangenen Wochen zum Dollar mehrere Sechs-Jahres-Hochs markiert - die Aufwertung macht exportorientierten Firmen aus Korea wie Samsung das Leben schwer.

iPhone 6 in den Startlöchern

Im laufenden Vierteljahr setzt Samsung seine Hoffnungen auf neue Telefone. Analysten fürchten allerdings, dass der Gewinn auch von Juli bis September sinken könnte, es wäre das vierte Quartal in Folge mit sinkenden Gewinnen. So könnte der US-Rivale Apple mit dem erwarteten Nachfolger seines iPhone 5S Samsung zusetzen - innerhalb der Branche wird erwartet, dass Apple das neue Gerät im Herbst präsentiert, pünktlich zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts.

Außerdem rechnen die Experten damit, dass Samsung die Verkaufspreise für einfachere Smartphones senken muss, um Marktanteile zu verteidigen, was ebenfalls auf dem Gewinn lasten würde. Das Feld der so genannten "Feature Phones" - Handys, die keine vollwertigen Smartphones sind, aber Funktionen wie Email und einen Internet-Zugang bieten - ist hart umkämpft; neben Samsung versuchen chinesische und indische Anbieter, sowie der einstige Branchenprimus Nokia, damit die einkommensschwache Bevölkerung in Schwellenländern zu erreichen.

An der Börse in Seoul bauten die Aktien von Samsung im Handelsverlauf ihre Gewinne auf ein Plus von zwei Prozent aus, nachdem sie in Erwartung schlechter Zahlen in den vergangen Tagen gesunken waren.