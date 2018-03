Neuer Kaffee-Gigant: Senseo Schluckt Jacobs

Die deutsche Milliardärs-Familie Reimann erweitert ihr aufstrebendes Kaffee-Imperium um das Kaffee-Geschäft des US-Süßwarenriesen Mondelez, der sich auf Schokoriegel und anderen Snacks konzentrieren will.

Die seit einem Jahr von den Reimanns kontrollierte niederländische D.E Master Blenders zahlt dafür rund fünf Milliarden Dollar, wie sie am Mittwoch mitteilte. Mondelez bleibt mit 49 Prozent an dem Unternehmen beteiligt, das künftig unter dem Namen Jacobs Douwe Egberts firmieren soll.

Sie sei mit einem Umsatz von rund sieben Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) künftig der größte reine Kaffeeröster - ist aber deutlich kleiner als der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle ("Nespresso"), dem das Duo nun die Stirn bieten will. Die aus der Aufspaltung des US-Nahrungsmittelriesen Kraft hervorgegangene Mondelez besitzt Marken wie Jacobs, Tassimo und Carte Noire, D.E Master Blenders gehören etwa Douwe Egberts und Senseo.

Mondelez erwirtschaftet mit Kaffee bisher elf Prozent des Umsatzes, die Sparte ist damit etwas größer als der neue Partner D.E Master Blenders. Das Geschäft mit Kaffeekapseln boomt seit Jahren. Vor allem in Schwellenländern nimmt der Kaffee- und Tee-Konsum zu. Die Analysten von Wells Fargo sprachen von einer "überragenden strategischen Entscheidung". Mondelez-Aktien verteuerten sich an der New Yorker Börse Nasdaq um 7,5 Prozent. Der Hersteller von Cadbury-Schokoriegel und Oreo-Keksen hat ein 3,5 Milliarden Dollar schweres Sparprogramm gerade gestartet.

Die Familie Reimann hatte D.E Master Blenders vor einem Jahr vom US-Konzern Sara Lee übernommen. Zuvor hatte sie schon zwei kleinere Kaffee-Ketten in den USA gekauft, die mit Starbucks oder Dunkin Brands konkurrieren, aber nicht Teil des neuen Konzerns sind. Die Reimanns - eine der reichsten Familien in Deutschland - haben ihr Vermögen mit dem Ludwigshafener Spezialchemiekonzern Benckiser und dessen Verkauf an die britische Reckitt Benckiser gemacht. An dem Hersteller von Calgon-Entkalker, Kukident-Zahnprothesenreiniger und Durex-Kondomen hält die Familie noch einen Minderheitsanteil. Daneben verdient sie ihr Geld auch mit Parfum, Kosmetik (Coty's) und Mode (Jimmy Choo).