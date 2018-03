Alexandre de Juniac läutet bei Air France-KLM die nächste Sparrunde ein

Bei dem Lufthansa-Konkurrenten Air France-KLM regiert auch weiterhin der Sparstift: Im Herbst würden wegen der anhaltend schwachen Konjunktur in Europa weitere Maßnahmen zur Kostensenkung eingeführt, teilte der französische Konzern am Freitag mit. Details wurden zunächst nicht genannt.

Die Airline hat bereits viel unternommen, um angesichts hoher Treibstoffkosten und eines operativen Verlustes von 300 Millionen Euro im vorigen Jahr wieder durchzustarten. Gut 5100 Jobs fielen weg, daneben wurde Löhne der Angestellten neu ausgehandelt und das Streckennetz ausgedünnt. Einer zentralen Pfeiler der Sanierung ist die Gründung des Billigfliegers Hop, mit dem der Konzern im harten Preiskampf mit Ryanair und Easyjet wieder an Boden gewinnen will. Erzrivale Lufthansa geht da noch weiter und überträgt viele seiner Deutschland- und Europa-Strecken auf die Billigtochter Germanwings. Im Frachtgeschäft leiden beide Airlines unter der Konjunkturabkühlung in China.

Auf operativer Basis hat Air France-KLM im laufenden Jahr eine Rückkehr in die Gewinnzone angekündigt. Kostensenkungen, mehr Passagiere und geringere Treibstoffkosten haben im zweiten Quartal zudem zu einem Gewinn von 79 Millionen Euro geführt. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust verzeichnet.

Aufhellung der Geschäftslage

Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Mittel mit 89 Millionen Euro gerechnet, womit diese Prognose verfehlt wurde. Air France erwartet für das zweite Halbjahr eine Aufhellung der Geschäftslage “auf dem Niveau des ersten Halbjahres” und wird demnach auf Gesamtjahresbasis in die Gewinnzone zurückkehren.

Es ist die erste Bilanzvorlage des Gesamtkonzerns unter dem neuen Chef Alexandre de Juniac, der zuvor für eineinhalb Jahre den Konzernbereich Air France geleitet hatte. Er hat angesichts der Rezession in vielen südeuropäischen Ländern einen Kostensenkungs- und Stellenstreichungskurs durchgesetzt.

“Wir sind auf dem richtigen Kurs”, sagte Juniac auf einem Rundruf nach Vorlage der Zahlen. Die besseren Ergebnisse seien vor allem dem Kostensenkungsplan zu verdanken. Air France hatte es bislang vermieden, einen Ausblick über die finanzielle Lage und das Potenzial zur Rückkehr zu Gewinnen im Gesamtjahr abzugeben. Begründet wurde das mit unkalkulierbaren Variablen wie dem Ölpreisniveau. Das hat sich mit dieser Vorlage geändert.