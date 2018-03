Adidas gegen Nike 4-1

Die beiden Finalisten Deutschland und Argentinien haben Ausstatterverträge mit Adidas. Die Aktie hat am Montag kräftig zugelegt. Adidas nimmt nun Manchester United unter Vertrag, das zuletzt von Nike ausgestattet wurde. Und die Produktion von Fußballdressen wird nochmals forciert. Götze und Klose sind mehr als nur Trostspender für Nike.

München/Herzogenaurach. Deutschland und Argentinien im Finale – besser hätte es für den Sportartikelhersteller Adidas kaum noch kommen können. „Das wird unserem Geschäft einen kleinen Extra-Schub geben", sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Im Duell mit dem Erzrivalen Nike rührte Adidas-Chef Herbert Hainer noch einmal kräftig die Werbetrommel: "Diese WM war für Adidas ein herausragender Erfolg."

Allerdings: Mario Götze, der Torschütze zum 1-0 Sieg der Deutschen gegen Argentinien, trägt die Schuhe des US-Konkurrenten Nike (ISIN US6541061031) . Die Amerikaner hatten allerdings das Finale verpasst. Als Ausrüster der drittplatzierten Niederländer und der Brasilianer waren sie lediglich im kleinen Finale vertreten - im Finale der Verlierer des Semifinales.

2-0 für Adidas mit der WM

Während die Papiere von Adidas Adidas (ISIN DE000A1EWWW0) nach dem Finale am Sonntag mit einem Plus von rund 2,8 Prozent in Frankfurt kräftig zulegen konnten, brachte es Konkurrent Nike am Montagnachmittag auf 1,04 Prozent plus.

Adidas hatte es im Gegensatz zu Nike bei der Fußball-Weltmeisterschaft geschafft eine permanente Präsenz aufzubauen. Neben den Ausrüsterverträgen mit insgesamt neun Teams liefert Adidas auch den WM-Ball. Nike hat zehn WM-Teams unter Vertrag. Dass beide Finalisten bei Adidas unter Vertrag stehen, setzte auch Adidas die Krone auf. Der deutsche Ausrüster hatte außerdem auch mit geschickter Bandenwerbung nicht nur die Aufmerksamkeit des TV-Zuschauers erreicht. Mit den an den Werbebanden affichierten Hashtags (Anm. Schlagworte mit dem vorangestellten Raute-Symbol #) wurde auch die Brücke zu den Nutzern von Social Media auf Twitter und Facebook geschickt gelenkt, wo die Aufrufe via Internet massiv gesteigert wurden.

3-0 Der 4. Stern

Ein weiteres Zusatzgeschäft verspricht nun der Verkauf der deutschen Fußballdressen. Mit dem Titelgewinn wird nun ein „4. Stern“ über dem deutschen Verbandlogo affichiert. Adidas verkauft bereits seit Montag als Partner der deutschen Nationalmannschaft die neuen WM-Trikots mit vier Sternen. Die neuen Fußballdressen waren aber nach wenigen Stunden ausverkauft. "Die Produktion läuft auf Hochtouren", heißt es bei Adidas.

Aus China kommen die Trikots auf dem teuren Luftweg nach Deutschland - gewöhnlich gelangt die Ware von den asiatischen Zulieferern wesentlich preisgünstiger per Schiff auf die großen Märkte in Europa und Amerika. Neben den offiziellen Trikots lässt Adidas zusätzliche Fan-T-Shirts in Deutschland mit dem Siegermotiv bedrucken. Wegen langer Vorlaufzeiten, die die Produktion in Asien und der Transport benötigen, verkaufen die Sportausrüster die weitaus meisten WM-Artikel schon Monate im Voraus an ihre Kunden im Einzelhandel.

Adidas-Chef Hainer rechnet in diesem Jahr mit einem Fußball-Umsatz von mindestens 2 Mrd. Euro – „so viel wie noch nie“. Mehr als acht Millionen verkaufte Trikots und über 14 Millionen WM-Bälle hat er bereits fest eingeplant. "Was jetzt noch während des Turniers passiert, ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen", hatte Hainer bereits im Juni gesagt. Konzernweit peilt der Adidas-Chef an, den Vorjahresumsatz von 14,5 Mrd. Euro um sieben bis acht Prozent zu übertreffen.

3 -1 für Nike mit Götze und Klose

Der totale WM-Triumph bleibt Adidas versagt. Einen nicht zu schwachen Trost gibt es für Nike, das sich zuletzt im Fußball-Business sehr stark gegen Adidas und Puma positioniert hatte. Der deutsche Jungstar Mario Götze (22 Jahre alt), Weltmeistertorschütze der Deutschen gegen Argentinien, sowie der WM-Rekordtorschütze und "Oldie" Miroslav Klose (36 Jahre alt) - 16 Tore insgesamt bei vier WM-Turnieren - schießen ihre Tore in Nike-Schuhen – auch in ihren Klubs. Und beide sind somit als sogenannte Testimonials wertvolle Markenträger für den US-Konzern.

4-1 für Adidas mit ManU

Nach der beliebten Kicker-Phrase „Nach Spiel ist vor dem Spiel“ hatte Adidas am Montag einen prominenten Joker ausgespielt. Nach dem Finalsieg Deutschlands hat Adidas Manchester United als neuen Partner bekannt gegeben. Adidas lässt sich den Ausrüstervertrag ab der Saison 2015/16, datiert für die kommenden zehn Jahre, mindestens 750 Millionen Pfund (944 Mio. Euro) kosten. Nike ist noch bis nächstes Jahr Sponsor. ManU ist in der Saison 2014/15 erstmals seit 19 Jahren nicht für die Fußball-Champions-League qualifiziert.

Wie wichtig für die beiden Konzerne die Fußball-Weltmeisterschaft ist, unterstreicht einmal mehr Adidas-Chef Hainer: „Die WM unterstreicht die Position als die weltweit führende Fußballmarke eindeutig." US-Konzern Nike, der Adidas bereits als weltgrößter Sportausrüster überholt hat, war den Deutschen auch im Fußballgeschäft nahe gerückt. Nike versucht außerdem - bis dato erfolglos - dem Deutschen Fußballbund einen hochdotierten Ausrüstervertrag schmackhaft zu machen.