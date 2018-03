Flop 2: Verbund

Schon im ersten Quartal war Verbund die zweitschlrechteste Aktie im ATX, diese Positiuon hat das Unternehmen auch am 1. Juli inne - mit einem Minus von 14,87 Prozent auf 13,02 Euro. Das KGV der Wassermänner ist mit 49,76 dennoch relativ hoch. Was sagen die Analysten? Zwar rät der Großteil (47,6%) zum Verkaufen der Aktie, die drei jüngsten Bewertungen am 30.6. setzen die Zeichen aber auf „Kaufen“, Societe Generale setzt den Zielkurs gar auf optimistische 22,80 Euro. Konsens-Zielkurs aller Analytsen: 15,08 Euro. Ertragspotenzial: 15,9 Prozent.