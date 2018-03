Janet Yellen wird Ben Bernanke beerben

Die Nachfolge von US-Notenbankchef Ben Bernanke wird voraussichtlich die Vize-Vorsitzende Janet Yellen antreten, ergab eine Umfrage von International Strategy & Investment Group in der vergangenen Woche. Die Amtszeit von Bernanke endet am 31. Jänner 2014.

Auf einer Konferenz der Organisation nannten in der vergangenen Woche 65 Prozent der Umfrageteilnehmer auf die Frage, wer für den Spitzenjob bei der Federal Reserve nominiert werde, die 66-jährige Yellen. Sechzehn Prozent der interviewten Fondsmanager erwarten, dass der 59-jährige Bernanke wohl eine dritte vierjährige Amtszeit erhalten werde, schrieb Roberto Perli, geschäftsführender Direktor bei der Investmentanalysegesellschaft in Washington und früher Ökonom bei der Fed, in einer am Montag veröffentlichten Studie.

Bernanke sagte am 20. März auf einer Pressekonferenz, “er habe mit dem Präsidenten ein wenig” über seine Zukunft gesprochen und fühle keine persönliche Verantwortung, auf der Position zu bleiben und die Rücknahme der beispiellosen Bondkäufe zu leiten. Die Fed hat im März erklärt, sie werde an den monatlichen Bondkäufen in Höhe von 85 Mrd. Dollar festhalten, bis sich die Aussichten am Arbeitsmarkt erheblich verbessern.

“Wir stimmen mit dem allgemeinen Konsens überein, dass Yellen wohl die aussichtsreichste Kandidatin ist, aber wir glauben, dass ihre Chancen nicht so gut sind wie manche Investoren wohl meinen”, schrieb Perli in einer Mitteilung an Kunden. “Insgesamt erwarten wir, dass die Fed an ihrem geldpolitischen Kurs der vergangenen Jahre festhält.”

Bernanke “könnte auch gut wieder nominiert werden”, schrieb Perli. Auch die früheren Finanzminister Timothy F. Geithner und Larry Summers “haben gute Aussichten”, ernannt zu werden und seien “eng mit der Regierung vernetzt”, so Perli. In der Umfrage sahen fünf Prozent in Summers, einem früheren Direktor des National Economic Council, den wahrscheinlichsten Anwärter für den Fed-Posten, drei Prozent nannten Geithner in diesem Zusammenhang.

Bei drei Prozent lagen in der Umfrage auch der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, William C. Dudley, und Roger Ferguson, ein früherer Fed-Vizevorsitzender und jetzt Vorstandsvorsitzender des Vermögensverwalters TIAA-CREF in New York. Zwei Prozent nannten Donald Kohn, den Vize-Vorsitzenden der Fed von 2006 bis 2010 und jetzt am Brookings Institution in Washington.

Yellen wurde 2010 Vize-Vorsitzende des Board of Governors. Sie war auch Gouverneurin von 1994 bis 1997 und Präsidentin der San Francisco Fed von 2004 bis 2010.

Bernanke sagte auf einer Pressekonferenz am 20. März, er halte sich nicht für den einzigen, der qualifiziert sei, die US- Notenbank in den nächsten Jahren zu leiten.