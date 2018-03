Bill Gross: "Staatliche Eingriffe enden schlecht"

“Schlussendlich werden staatliche Finanzierungs-Systeme wie das heutige QE ( ) schlecht enden”, schrieb Bill Gross, Manager des größten Anleihefonds bei Pacific Investment Management Co. (Pimco), in dieser Woche in seinem jüngsten Investment-Ausblick.

Das Risiko der insgesamt sechs Billionen Dollar umfassenden Bilanzausweitung bei den sechs größten Zentralbanken der Welt durch Anleihekauf-Programme seit Anfang 2009 "zeigt sich in der Form von Inflation und der Entwertung von Währungen – entweder in Relation zueinander oder zu Rohstoffen wie Öl oder Gold", erklärte der Anleihen-Experte.

Seiner Meinung nach sollten Investoren länger laufende Anleihen vermeiden – denn die inflationären Effekte der von der US-Notenbank ergriffenen Maßnahmen würden sich wahrscheinlich erst in vielen Jahren zeigen. Er rät stattdessen zu kurz- bis mittelfristigen Papieren, die von den Zentralbank- Maßnahmen unterstützt würden.

Von den Anleiheaufkäufen der Zentralbanken profitieren laut Gross zwar zunächst risikoreichere Anlageklassen wie Aktien. Doch letztlich könnten diese Maßnahmen genau diesen Anlageklassen schaden, wenn sich die geldpolitische Lockerung als “zunehmend ineffektiv” erweise - und zwar mit Blick auf die Unterstützung der Realwirtschaft.

Die Fed hat seit diesem Monat ihr Aufkauf- Programm um 45 Mrd. Dollar an US-Staatspapieren ausgeweitet. Dieser Erwerb erfolgt zusätzlich zu jenen 40 Mrd. Dollar an Hypotheken-Papieren, die sie in ihrer dritten QE-Runde ohnehin schon aufkauft. Vergangenen Monat hatte die US-Notenbank zudem den Ausblick für den Leitzins erstmals an die Arbeitslosenquote und an die Inflationsziele gebunden.

Inflationsangst

Besorgnis, dass die Maßnahmen von Fed-Chef Ben Bernanke die Preisstabilität gefährden, hatte einige Vertreter der Republikanischen Partei zuletzt dazu veranlasst, eine Veränderung des Fed-Mandats anzustreben. Demnach solle sie sich nur noch einzig der Preisstabilität verpflichtet fühlen, und die Arbeitslosigkeit außen vor lassen.

Der Leitzins liegt seit Dezember 2008 nahe bei null Prozent. Die Fed sagte im vergangenen Monat, der Zins bleibe “zumindest” so lange so niedrig, wie die Arbeitslosenquote über der Marke von 6,5 Prozent verharre und die Inflationserwartung nicht oberhalb von 2,5 Prozent liege.

Wachstum “wird von nun an also jeden Arbeitslosenzahlen-Freitag über den Arbeitslosen-Quoten-Thermostat gemessen, der auf 6,5 Prozent gesetzt worden ist”, schrieb Gross in seinen Ausblick. “Wir würden allerdings die Warnung aussprechen, wie Bernanke es selbst auch getan hat, dass sich daraus negative Konsequenzen ergeben.”

Pimco mit sehenswerter Performance

Der 286 Mrd. Dollar schwere Total Return Fund von Pimco hatte im Verlauf der jüngsten zwölf Monate rund 10,2 Prozent an Wert gewonnen – er schlug sich damit besser als 94 Prozent vergleichbarer Fonds. Das geht aus Daten hervor, die Bloomberg News zusammengetragen hat.

Die gute Entwicklung ist wohl einer der Gründe dafür, dass der Fonds im vergangenen Jahr rund 18 Mrd. Dollar an Kunden-Geldern anlocken konnte. Allein im Dezember steigerte der Fonds seine Einlagen um 889 Mio. Dollar – es war der bereits der zwölfte Erfolgs-Monat in Folge, wie Daten von Morningstar belegen.

Pimco gehört zum deutschen Versicherer Allianz mit Sitz in München. Insgesamt verwaltet Pimco ein Anlagevolumen von rund 1,92 Billionen Dollar (Stand 30. September 2012).